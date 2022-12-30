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高雄今晚有彩蛋！「大港花火」搶先試打60秒　6大最佳觀賞點曝

▲▼ 高雄今晚有彩蛋！「大港花火」搶先試打60秒　6大最佳觀賞點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄今晚有彩蛋！「大港花火」搶先試打60秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄跨年跨兩次，其中「2023高雄跨年 高流幸福式演唱會」高雄市政府不僅請來夢幻卡司，倒數後還有迎接2023年應景223秒的「大港花火」，詢問度破表。高雄市政府驚喜預告今（30）日晚間20時25分將在高雄港第一港口，進行60秒的大港花火試打，總計施放最大8吋、共計21發高空花火，絕美港景搭配燦爛花火，攝影愛好者請準備好足夠記憶卡前往。

高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）園區坐擁高雄港、愛河出海口等渾然天成的美景、高流建築和愛河灣的智慧燈光，加上高空煙火，浪漫氛圍讓現場幸福感滿滿。陳其邁市長在臉書宣布試打訊息，好讓大家可以提前享受節慶感，同時也預告1月1日高流幸福式演唱會的大港花火精采程度更加倍，民眾可以好好期待。

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接續今日煙火試打後，即將登場的1月1日元旦大港花火將以「幸福」為題，預計於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放4吋、8吋、12吋高空煙火，並搭配高流建築藍色浪漫燈光秀襯托，有著「全台最美煙火」稱號的大港花火不僅將傳遞給市民朋友幸福，同時也將點亮高雄港灣沿岸建設。

▲▼ 高雄今晚有彩蛋！「大港花火」搶先試打60秒　6大最佳觀賞點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「大港花火」6大最佳觀賞點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應大港花火詢問度破表，高市府和高流臉書也同步公開最佳觀賞點，除了高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，民眾也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園觀賞。

高雄今年舉辦號稱「最狂」跨年，除了強勢回歸夢時代，更史無前例推出「雙主場」、「雙面舞台」，以及「跨雙日跨滿24小時」，兩場誠意滿滿的跨年晚會，加上《亞灣跨年花火》及《大港花火》接續施放，高雄市民真的很幸福！

高市府也呼籲民眾搶佔「海景第一排」來觀賞大港花火，感受高雄的幸福魅力同時，欲前往參加「2023高雄跨年 高流幸福式演唱會」之市民朋友，多加利用捷運等大眾交通工具及早前往會場，並可利用散場接駁專車返程，既省時又便利，幸福平安迎接新的一年！

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