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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹被送精神病院「綁床餵藥」2個月...出院檢查根本沒事！原因扯爆

記者蔡儀潔／綜合報導

一名年輕女生舉報輔警猥褻後，被警方送到精神病院「治療」2個月，衣服還被扒掉、手腳被綁住，這起荒唐事件發生在大陸南昌。當地公安局日前回應稱「是出於人身安全考慮」，而該名女子則憤怒表示，自己並沒有精神異常。

▲▼正妹被送精神病院。（圖／翻攝自南方都市報）

▲小雪。（圖／翻攝自南方都市報）

綜合陸媒報導，小雪（化名）4月到派出所報案，期間被一名賴姓輔警搭訕。之後，該名輔警藉由「酒店大堂人太多，說話不方便為由」名義，進入小雪的房間，說「你要是我女朋友的話，我就能給你把這個事平了，還用得著整天往派出所跑？」，隨後將其壓床猥褻。

事發後，小雪到百貨公司3樓天台倚著欄桿吹風，爾後警方到場，擔心她會跳樓。當著眾人的面，小雪說出了被賴姓輔警猥褻的事情，之後她被一名民警拽下來，塞進警車後送到了江西省精神病院治療。

小雪受訪時表示，自己一進入病區，鐵門就被關上，她知道無法離開後情緒大崩潰，一名護士向她說「你越哭鬧，醫生越覺得你是精神病」；凌晨3、4點，她被扒了衣服換上病號服，完全處於驚恐狀態，護士拿「約束帶」將她雙手雙腳都綁住。

小雪接著說，住院2個月時間，可能有1個月都被綁在床上，所謂的治療，就是每天都要吃藥，早中晚都要吃，不吃也會被綁在床上，護士會用湯匙灌下去，病人再不配合就打鎮定劑。

▲在精神病院被綁在床上的傷痕。（圖／翻攝自秒拍）

當地公安局近日發布通報稱，輔警賴某吉「不存在猥褻行為」，公安機關已依法作出不予立案決定。由於賴某吉私自會見糾紛當事人，違反工作紀律，其已被通報批評並停職；鑒於李某雪先後4次在公共場所揚言自殺，並稱自己患有抑鬱症、晚上睡不著覺，出於對李的「人身安全考慮」，4月22日凌晨，丁公路派出所依法將她送到江西省精神病醫院，經醫院精神障礙診斷後收治入院。

▲▼正妹被送精神病院。（圖／翻攝自南方都市報）

▲小雪出院後去大醫院接受精神鑑定，均未顯示異常。（圖／翻攝自南方都市報）

不過，小雪出院後，去省級大醫院精神科就診，顯示是精神並無異常，11月27日再去一間精神專科醫院做鑒定，顯示無抑鬱、無焦慮症狀。

警方通告發出後，包括大陸官媒央廣網在內的多家媒體，都曾直指通告中涉及精神病人送診入院治療的程序問題。小雪認為，自己既未被認定為嚴重精神障礙患者，入院時並未經監護人同意，警方將自己送往精神病院涉嫌非法濫用職權，江西省精神病院收治自己長達2月之久涉嫌非法拘禁。

繼今年7月對江西省精神病院遞出一紙民事起訴狀後，小雪12月26日向《南方都市報》證實，已委託律師將對江西省精神病院和涉事丁公路派出所提起刑事訴訟。

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