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社會 社會焦點 保障人權

苗栗銅鑼白天黑道群毆　晚上2男爭風吃醋談判...火車站前大亂鬥

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉一處工地28日上午發生集體鬥毆事件，衝突原因是，桃園黑幫分子到苗栗傾倒廢土糾紛，談判破裂引發聚眾鬥毆；沒想到當天晚上，銅鑼火車站附近又發生一起打群架事件，警方表示，起因是2名男子爭風吃醋，各自撂人談判破裂互毆，與白天廢土糾紛無關。

苗栗警方表示，銅鑼火車站前，28日21時36分許發生打架鬥毆事件，警方接獲報案，立即啓動快打警力抵達現場，到場時雙方均已離開，警方在附近搜巡找到相關當事人，將人帶回偵訊，依傷害、妨害秩序罪嫌函辦。

銅鑼分駐所員警到達現場後，雙方均已離開現場，員警於附近搜巡時，發現一輛自小客車25歲陳姓駕駛頭部受傷流血，後面載有3名乘客，經盤查確認即為鬥毆參與者，警方追查下，發現陳男與30的徐姓男子鬥毆，2人相互認識，因感情糾紛爭風吃醋相約在銅鑼火車站前談判，雙方一言不和動手互毆，雙方均互有受傷，所幸均無大礙。

警方後續將雙方參與打架人士傳喚到案偵訊，訊後依傷害、妨害秩序罪嫌，將參與鬥毆的5人函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警方強調，28日晚間銅鑼打架事件與白天的群毆無關，警方呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。

▲▼苗栗銅鑼火車站附近28日晚間發生打群架事件，起一甚2名男子爭風吃醋談判破裂引發群毆。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗銅鑼火車站附近28日晚間發生打群架事件，起因是2名男子爭風吃醋談判破裂引發群毆。（圖／記者蔡文淵翻攝

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