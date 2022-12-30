高端內線交易案　董座張世忠胞妹50萬交保

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署29日偵辦高端、基亞內線交易案，查出高端疫苗董事長張世忠等人涉嫌高端內線交易及基亞非常規交易，共約談18人，2人以10萬、5萬交保，12人請回。張世忠胞妹張姿玲稍早交保，張女一離開偵查庭，小鮮肉保鑣立刻拿裝50萬現金紙袋辦理交保，並由友人護駕坐上要價372萬起Lexus LM300h離去，其夫黃子亮50萬交保，張世忠、歐朝全檢方複訊中。

▲高端疫苗董事長張世忠胞妹張姿玲稍早以50萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

29日零時22分許，張姿玲從市調處赴地檢署時，看起還神情有些疲憊，身為董事長的她身穿灰色大衣，圍著綠色圍巾，看起來頗莊重大方，但她身體似乎有些微恙，其辯護律師甚至寫委任狀向檢察官反應此事，甚至在等待開庭時，一度不耐煩詢問法警還要等多久，但法警只好淡淡回「檢察官閱卷需要一點時間。」

▼高端疫苗董事長張世忠稍早從市調處到士林地檢署複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

凌晨3時許左右，張姿玲以50萬交保，小鮮肉保鑣立刻拎裝50萬牛皮紙袋赴法警室辦理交保，張女疑擔心大批媒體拍攝，更將原本圍在脖子上的圍巾拿下，改遮在頭部周圍，隨後由數名友人護駕下，坐上有要價372萬起跳的「路上頭等艙」Lexus LM300H離開，面對記者提問均未回應。

其夫黃子亮經1個多小時複訊，也以50萬交保，並以帽T遮住其臉，躲避媒體拍攝，交保後由保鑣護送坐上要價193萬起的賓士GLA 180。

▲高端疫苗張正忠妹婿黃子亮。（圖／記者黃宥寧攝）

截至目前為止，檢調約談18人，18人全到檢方複訊，已有2人各以10萬元、5萬元交保，12人請回，目前僅剩歐朝銓、張世忠仍在偵訊中。