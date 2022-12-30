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《菸害防制法》最後協商8重點曝　開放加熱菸、禁電子煙

▲《菸害防制法》修正案進入最後協商階段。（圖／翻攝林為洲臉書）

▲《菸害防制法》修正案進入最後協商階段。（圖／翻攝林為洲臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

《菸害防制法》自2007年修正過後，14年來在立法院沒有動靜，在行政院今年1月送出修正草案後，在立法院的審查進度，也持續引發各界關注，除了衛生部門，還包括全國家長團體與菸害防制團體等。在立院本會期即將進入尾聲之際，國民黨立委林為洲29日晚間也宣布該案朝野協商已經進入最後階段，同時也透露了8大重點，對照政院此次送出的修正版本，納管加熱菸、禁止電子煙幾乎已經可以說是確定過關。

行政院在今年1月送出的《菸害防制法》修正草案，此次修法內容重點包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。另外，政院版本同時也就符合菸品定義之新類型的菸草產品加以規範。

該案在立法院上會期的衛環委員會已完成逐條審議，共36條文保留、11條文以政院版通過，送出委員會，同時也決議由上會期的國民黨召委林為洲負責在本會期後續召開黨團協商。

對此，當時正在競選竹北市長的林為洲也曾在10月中旬受訪指出，他明白國人盼望《菸害防制法》修法，黨團也持續在努力中，絲毫不感鬆懈，「我們會努力力拼本會期結束前三讀」。11月26日九合一大選落幕後，負責此案協商召集工作的林為洲回到立法院，繼續處理召集朝野黨團協商的工作。

▲《菸害防制法》修正案進入最後協商階段。（圖／翻攝林為洲臉書）

對於12月29日下午2時到4時舉行的這場朝野黨團會議，林為洲晚間也透過臉書宣布《菸害防制法》已經進入最後階段，目前的重點共有8項，包括：一、可吸煙、買菸年齡提高到20歲。二、加嚴管制吸菸場所。三、加大菸盒警示圖文。四、加重違規罰責。五、禁止電子菸。六、禁止加味。七、加熱菸載具不得宣傳、廣告。八、20歲以下不得購買加熱菸載具。

由於《菸害防制法》的協商各黨團都已經表達看法且委員們也互相溝通討論過，據透露，下次的協商時間目前預定在下週三（1月4日）上午9時30分至12時舉行，衛福部也會在1月3日12時前，提供加熱菸管制相關及保留條文給立委參閱。

相關人士表示，立法院本會期除了要處理預算案，在重大法案方面，還有「氣候變遷因應法」、《公務人員退休資遣撫卹法》、性私密四法、《菸害防制法》、《產創條例》、《貨物稅條例》等，其中《菸害防制法》的修正已經延宕14年，在國健署呼籲儘快通過修法，政府才可以嚴禁電子煙以杜絕青少年、強化管制菸（煙）品法源，將世界衛生組織（WHO）認定加熱菸等同傳統紙菸盡速納管並課稅，以及回應全國家長會長聯盟、董氏基金會等團體的期待下，如果下週的協商沒有太大問題，《菸害防制法》的修正在本會期應可三讀過關。

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