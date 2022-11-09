　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

▲▼社福團體擔心菸害防制法案躺在立院，又在9日前往立法院上演行動劇陳抗。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲社福團體擔心菸害防制法案躺在立院，9日前往立法院上演行動劇陳抗。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法在立法院一讀通過之後，雖然經過衛生環境委員會逐條審查，但朝野認知不同只能交由黨團協商，另社福團體擔憂法案就此躺在立法院，9日上午再度前往陳情，呼籲立委重視，並在群賢樓門口大喊「菸防法起床了」。

菸害防制法長期以來受到新北市家長志工教育成長協會重視，但協會憂心法案雖然在立法院一讀通過，經過衛環委員會審查，因朝野認知差異過大，所以由黨團繼續協商，協會擔心法案會躺在立法院，9日邀集多名志工前往立法院前，以行動劇表達訴求，志工們搬來3張床墊擺在群賢樓外，比喻立法院就像法案沉睡的溫床，再由3名志工身著菸防法字樣的衣服，躺在床墊上呼呼大睡。

協會理事長何若萍表示，這樣一睡，不但把審議時間睡掉了，更把全國民眾健康拖入膏肓；最後由志工們齊聲大喊「菸防法起床了」，希望立委們趕緊讓菸防法別睡在立法院，早日起床完成修法。

根據國健署最新的估計，全台有近8萬名學生淪為吸菸族，最新民調顯示，全台有超過六成的民眾，支持行政院版本的菸防法盡速完成修法，修正草案包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
BLACKPINK門票「真的1秒搶光」！　黃牛炒到20萬
天道盟精神領袖父喪　500黑衣人聚集送行
LIVE／身心俱疲？高虹安驚傳住院　李佳穎爆離婚熱戀中！親密
快訊／高虹安傳緊急送醫住院！　行程全取消
錄音檔流出！她被「陪睡換出疆證」　男開價：嘿咻4次
BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端擊退！畫面曝
姓名有這2字！　迴轉壽司整桌免費
獨／李佳穎爆無縫接軌鮪魚前男友　「七夕親密照」流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

診所嘿咻已婚醫傳裸照音檔　護理師小三辯「心靈空虛」判賠50萬

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

3度遭「屎尿水」灌門縫！台中女嚇壞急報警　真兇竟是樓下鄰居

天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

戀上人妻甜喊「我現在只想愛妳」　他1原因免賠45萬元

大寮槍手15槍傷2人14hrs落網　陳其邁讚警：最短時間破案

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

診所嘿咻已婚醫傳裸照音檔　護理師小三辯「心靈空虛」判賠50萬

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

3度遭「屎尿水」灌門縫！台中女嚇壞急報警　真兇竟是樓下鄰居

天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

戀上人妻甜喊「我現在只想愛妳」　他1原因免賠45萬元

大寮槍手15槍傷2人14hrs落網　陳其邁讚警：最短時間破案

超詭異！路邊見「阿伯站黑狗背上」洗碗　他保證無P圖：騰空奇人

購物專家搞笑挑逗！《料理之王》黃晶晶游星淵捏冷汗

聯發科強彈逾5%！新品發布3外資力挺喊買　目標價上看815元

日月潭全程記錄血月盈缺復明　攝影達人「眾月連星」驚艷網友

網紅炫富被盯上「慘關11年」！狂po豪車名牌嗆酸民　竟是洗錢大戶

台啤英熊本周開幕戰　李英宏賽前開唱還送啤酒

花880萬上太空體驗3至5分鐘失重感　宇宙飛行器模型亮相珠海航展

診所嘿咻已婚醫傳裸照音檔　護理師小三辯「心靈空虛」判賠50萬

人氣票選抽Switch、AirPods　全台大專街舞盛會回歸

BLACKPINK門票「真的1秒搶光」黃牛炒到20萬　主辦：明天還有票！

社會熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

起底台版柬埔寨面試官　竟是22歲美豔爆乳妹

台豬仔囚房曝　網驚：不給活路

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見

認出入招待所玩天九牌！中山分局偵查隊長遭拔官

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

台版柬埔寨幹部名單曝　鎖定2藏鏡人

即／抓到5名槍手「搜出現金、毒品吸食器」

蘆洲爆「都更犯罪」　2個月5起大火毀千坪廠房

更多熱門

相關新聞

藍委關切台電明年購煤預算增逾千億元　經長：會優先減煤

藍委關切台電明年購煤預算增逾千億元　經長：會優先減煤

蔡政府力拚2050淨零碳排，國民黨立委楊瓊櫻今（9）日質詢台電，明年購煤預算較今年增加超過千億元，要求台電減少購煤噸數；經濟部長王美花回應表示，承諾政府會優先減煤並符合環保要求。

耗水費延後上路　經長王美花：視水情評估實施時機

耗水費延後上路　經長王美花：視水情評估實施時機

立法院財委會考察台南交通建設

立法院財委會考察台南交通建設

金管會揭「救市5招」成績單！　3指標已見效

金管會揭「救市5招」成績單！　3指標已見效

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

關鍵字：

社福團體立法院菸害防制法

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

Garena結束英雄聯盟12年營運　

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

魔獸為何棄CBA選T1職籃？陸媒曝主因

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面