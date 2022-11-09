社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

▲社福團體擔心菸害防制法案躺在立院，9日前往立法院上演行動劇陳抗。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法在立法院一讀通過之後，雖然經過衛生環境委員會逐條審查，但朝野認知不同只能交由黨團協商，另社福團體擔憂法案就此躺在立法院，9日上午再度前往陳情，呼籲立委重視，並在群賢樓門口大喊「菸防法起床了」。

菸害防制法長期以來受到新北市家長志工教育成長協會重視，但協會憂心法案雖然在立法院一讀通過，經過衛環委員會審查，因朝野認知差異過大，所以由黨團繼續協商，協會擔心法案會躺在立法院，9日邀集多名志工前往立法院前，以行動劇表達訴求，志工們搬來3張床墊擺在群賢樓外，比喻立法院就像法案沉睡的溫床，再由3名志工身著菸防法字樣的衣服，躺在床墊上呼呼大睡。

協會理事長何若萍表示，這樣一睡，不但把審議時間睡掉了，更把全國民眾健康拖入膏肓；最後由志工們齊聲大喊「菸防法起床了」，希望立委們趕緊讓菸防法別睡在立法院，早日起床完成修法。



根據國健署最新的估計，全台有近8萬名學生淪為吸菸族，最新民調顯示，全台有超過六成的民眾，支持行政院版本的菸防法盡速完成修法，修正草案包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。