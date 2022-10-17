本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

國內青少年電子煙的使用率，在短短3年迅速倍增，胸腔科醫師蘇一峰就分享案例，有位20歲年輕人本來是不抽菸的，在朋友的推坑下，開始使用電子煙，怎料才1年時間，就不斷出現咳嗽症狀，後來幫他照低劑量電腦斷層，結果更令他震驚。

蘇一峰今在臉書提到，一位20歲的年輕人本來不抽菸，但在朋友的介紹下，開始使用電子煙，後來便出現咳嗽症狀，且一直未改善，「媽媽擔心之下，強迫他來找蘇醫師，且安排了低劑量電腦斷層，沒想到電子煙使用1年，竟出現滿天星肺結節。」

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該位年輕人看到後也震驚，錯愕地問「電子煙不是說無害嗎？怎麼出現滿天星的結節？」而蘇一峰則無奈回應，這些都是商人的話術阿！

▲20歲男肺部出現結節滿天星。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

根據國健署最新調查，台灣國高中職生電子煙使用率，在107年分別為1.9%與3.4%，結果僅3年時間，已分別上升至3.9%與8.8%，估計有多達7.9萬學生淪為吸菸族。

另外，國健署提醒，9成以上的電子煙都含有尼古丁，可能影響青少年的大腦發育；調查也顯示，青少年使用電子煙的原因是以「朋友都在吸」為主，呼籲家長要多加留意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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