今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

▲今年最後一波水逆今晚來襲！（示意圖，非當事人／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

2022年最後一波水星逆行，今天正式來襲，命理專家玫笛琳今天在臉書發文表示，這次水星於12月29日下午5點32分逆行於魔羯，特別提醒有4大星座容易在職場上有誤會、人際關係容易有衝突，需要在未來一個月裡頭更加留意。

玫笛琳指出，這場水星逆行將在2023年1月18日晚上9點12分回復順行，整個水逆期間水星都會在魔羯，不過幸好這次的水逆時間不到一個月算是短的了，結束時間也在過年前，可以快樂的過個好年。

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警報星座：牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

魔羯座

目前有四顆星都在魔羯，水星甚至還與冥王星合相，逆行所帶來的能量效應之大可想而知，建議魔羯的朋友「改變思維」，若照著原本的模式，腦袋僵化是常有的事，但因此而讓事情不順利，就得反省自己是不是沒法跳脫舊有的思考方式，困擾周遭人而不自知。

巨蟹座

水逆期間容易受到魔羯類型的人所影響，明明不是自己的問題，卻還是可能有誤會而默默背黑鍋，很多事情得要好好討論清楚與說開。

天秤座、牡羊座

人際上則要注意較大的衝突，老舊的電器或3C產品可能損壞，或是外出的交通，都要格外注意安全。另外，水星所守護的雙子、處女因為守護星逆行，多少也是要謹慎一些哦。

玫笛琳叮嚀，即便是沒點到名的星座，還是不免要提醒大家：水逆期間不宜做重大的決定，資料記得備份，出門多預留充裕時間，因為水逆算是大環境的運勢，或許自己本身沒狀況，但是別人的狀態不佳還是有可能被影響到。