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洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

▲縣議員李成濟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣議員李成濟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員李成濟7年前擔任花壇鄉長期間，將2名程姓地主的個人資料洩露給5名林姓承租人，後來公所將該案依觸犯洩密罪嫌函送，彰化地方法院審結，林男獲公訴不受理，李成濟則被判有期徒刑3月，可易科罰金。對此判決，李成濟對此判決表示，「冤枉，這是政治迫害」，將與律師討論後續上訴問題。

判決書內容指出，程男2兄弟將花壇鄉西南段2地號土地承租給5名林男，雙方訂有耕地375租約，程姓地主於2015年間向花壇公所申請收回土地，經公所審核後准予收回並經縣府於當年7月23日同意備查。承租人之一林男不服於同年8月3日提起救濟，出具申請書向公所申請提供「續約及出租人申請收回自耕相關文件影片」。

李成濟時任鄉長時，明知他人身份證、戶籍、所得稅、保險費、子女就學繳費、醫療費用等等均為個人資料或涉及個人隱私，屬於國防以外的秘密文書，不得交付予他人，但李成濟仍核示公所承辦人將上述資料提供給林男。

林男則向法官供稱，「因為公所收回耕地處分，但我還是想做，我才委託律師幫我處理。去公所申請三七五的資料，都是公所用的，我跟鄉長李成濟講，我都有按時繳納租金，怎麼可以把耕地收回，李成濟說要幫我處理，後來我就拿到這些資料了。」

李成濟辯護否認有任何洩密犯行，並辯稱，李身為鄉長，為使行政行為遵循公正、公開與民主程序，批示將雙方資料個交付相關權利人，屬提高行政效能，這有何不可？

另外，根據行政程序法第46條已明文記載，「當事人為主張或維護其法律上利益，有必要者為限」、「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或卷宗」，這屬於法定業務之執行。

法官表示，行政機關對民眾申請資料閱覽是否准許，並非漫無限制，若無限制，不免有侵害他人權利、妨害社會治安、公共安全之虞，因此涉及個人穩私、職業秘密、營業秘密，依法規有保密之必要。審酌後，認為李成濟時任鄉長卻為了處理林男與程姓地主之間耕地375減租爭議於簽呈批示，使承辦人交付含有個資及個人隱私內容文書交付給林男，所為犯刑法第132條第1項之公務員交付國防以外之秘密文書罪，量處3月有期徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

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