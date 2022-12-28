人夫婚後擺爛　女兒一句「為何好手好腳還跟媽要錢」KO他

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）不滿丈夫阿雄（化名）婚後不務正業，不賺錢就算了，還常常為了瑣事擺出一副一家之主的姿態責罵她，甚至要求她去借錢，考量到雙方已經分居超過6年，實在不想繼續忍下去，因而決定向法院訴請離婚。彰化地院法官考量到夫妻倆的狀況以及女兒的證詞，最終判准離婚，全案仍可上訴。

▲小鳳不滿阿雄婚後一直擺爛，不肯共同負擔經營家庭的責任。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和丈夫是在1984年間結婚，婚後育有1兒1女，雙方原本應該共同負擔經營家庭的責任，但丈夫自1998年9月起就不願意給付家庭生活費用，家中開銷都由她一人承擔，期間丈夫還因為周轉不靈，要求她向親戚借錢49萬元，這筆錢一直拖到現在都沒有歸還。

小鳳接著說，兩人婚後買了一輛汽車，掛在她的名下，實際上是丈夫在使用，但丈夫自1999年起積欠燃料稅、牌照稅，導致身為名義上車主的她被強制扣押3分之1薪水作為給付，總計13萬6010元；上述這些也就算了，丈夫自2011年起多次向她的母親、兒子借錢，也都沒有償還，她實在是受不了丈夫不務正業，卻老愛為了瑣事擺出一家之主的姿態責罵自己，而且拒絕溝通，還揚言要離婚，考量到雙方已經分居超過6年，這才終於下定決心向法院訴請離婚。

夫妻倆的女兒到庭證稱，爸媽長期無法好好溝通及相處，爸爸偶爾才有工作，長期負擔家中經濟的是媽媽，但爸爸個性強勢，講話口氣都很霸道，有點冷暴力的狀態，雖然不會出手打人，可是也不願意溝通，「在金錢上，只要有需要（爸爸）就要媽媽拿錢出來」、「為何爸爸好手好腳、有賺錢能力的人，要跟媽媽要錢」，後來爸爸更是把家裡當成旅館，沒人知道他的行蹤，家人也不了解他在外面過著什麼樣的生活。

面對上述指控，阿雄經過合法通知，並未出庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

彰化地院法官認為，經調查確認，阿雄婚後確實沒有負擔家計，而且有債務問題，考量到他和小鳳因為個性不合長期分居，分居期間也沒有任何修復和好的動作，夫妻倆形同陌路，加上他的可歸責性較重，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。