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社會 社會焦點 保障人權

昨被張淑娟罵泯滅人性　周玉蔻今沉默現身北檢原因曝光

記者劉昌松／台北報導

前中國小姐張淑娟不滿被周玉蔻指和蔣孝嚴傳緋聞，昨天到台北地檢署出庭，並公開批評周玉蔻「泯滅人性」，今天下午，周玉蔻低調現身北檢，面對鏡頭跟拍與媒體採訪，她表情嚴肅不發一語。據了解，在九合一大選期間砲火四射的周玉蔻，這次是因為先前說慈濟是「中共自己人」事件，以被告身分出庭應訊。

▲▼周玉蔻北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲周玉蔻今天為了曾說慈濟是中共自己人事件到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

慈濟基金會執行長顏博文因為在受訪時透露，2021年慈濟採購BNT疫苗時，曾遭勸阻「別浪費力氣」，引起輿論質疑政府檔疫苗，對當時參選台北市長的民進黨籍陳時中選情造成影響，周玉蔻先後在節目與臉書上批慈濟編造假故事，並說慈濟「當然不是中共同路人，是中共自己人」。

多名新黨籍市議員參選人在9月間到北檢按鈴，告發周玉蔻的發言涉嫌妨害名譽，應立即向慈濟道歉，檢察官日前傳喚新黨主席吳成典等告發人說明後，29日以他字案被告身分傳喚周玉蔻。

▲▼ 中國小姐張淑娟 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中國小姐張淑娟批周玉蔻泯滅人性。（資料照／記者劉昌松攝）

由於前一天(28日)剛好另件張淑娟控告周玉蔻妨害名譽的案子開庭，張淑娟出庭後受訪痛批周玉蔻「把人家衣服脫光了，丟在大街上，腳筋都砍斷，要跟人家說對不起？」「我沒有接過她任何1通道歉的電話，有1個人可以這麼泯滅人性，超越底線，他們應該接受真正的檢查，有沒有資格再做媒體人」，周玉蔻今天下午開完庭離開北檢時，對於記者的相關提問都沒有任何回應。

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