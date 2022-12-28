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張淑娟眉頭深鎖現身北檢！告周玉蔻首開庭　大批媒體擠爆

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

前中國小姐張淑娟因不滿媒體名嘴周玉蔻、蔡玉真在9月間，接連爆料指她和蔣孝嚴(原姓章)傳緋聞，「和章孝嚴滾床單的女主角」，張淑娟曾聲淚俱下到台北地檢署遞狀控告周、蔡涉嫌加重誹謗，台北地檢署28日首度開庭，大批媒體記者已在現場等候張淑娟，後方還有聲音朝簇擁人群不耐大吼「讓她報到啦！」，隨後張淑娟完成報到手續進入開庭。

▲▼張淑娟到北檢報到。（圖／記者劉昌松攝）

▲張淑娟28日到北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

張淑娟一下計程車，大批媒體記者上前，她低著頭眉頭緊皺，但也小聲表示「先進去，出來再說」，在人群之中緩緩進入北檢，後方還有聲音不耐大喊「讓她進去、讓她進去啦！」，隨後張淑娟到櫃檯完成報到入內。

周玉蔻九合一地方大選期間，不斷猛攻當時的國民黨籍台北市長參選人蔣萬安，甚至把炮火指向蔣萬安的家庭背景，9月22日直接在所主持的節目上，爆料蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前曾傳出「晶華緋聞案」，女主角是當時的名媛張淑娟。周玉蔻還向蔣孝嚴喊話，「為什麼要藏張淑娟22年？為什麼要陷害王筱嬋22年？」

23日，蔡玉真也接著在臉書發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。蔡玉真表示，她只想用這個故事證明「章孝嚴一家子多麼精心製作謊言」。

張淑娟立即透過王鴻薇發表聲明，指相關不實指控毀人名節也破壞她多年平靜生活，決定提告。周玉蔻和蔡玉真當時都表示，歡迎當事人提告，結果張淑娟在9月26日上午10點半，將由律師及當時北市議員參選人王鴻薇陪同到北檢按鈴消息傳出後，先是蔡玉真在臉書上向張淑娟道歉，並表示她自始至終無意說出真正的女主角姓名，因為不管是誰都與這場選舉無關。

周玉蔻則是親自趕赴北檢現場，說要當面向張淑娟抱歉，並在媒體前90度大鞠躬，王鴻薇當場和周玉蔻互相叫罵10分鐘，王鴻薇罵周玉蔻「太噁心了」、「敗訴女王」，「哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，周玉蔻則反譏王鴻薇「不要臉」、「無恥」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻(右)到北檢想當面向張淑娟道歉，卻與王鴻葳(左)互罵10分鐘。（資料照／記者屠惠剛攝）

當天約11點時，周玉蔻作勢朝北檢路口走去，張淑娟才從一旁現身，哭訴遭受網路霸凌，痛罵周玉蔻，「一點媒體的專業素養都沒有」，「霸凌沒有麥克風的人」，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」，「在古代我應該投井自殺死掉了，而且含冤莫白，我沒有臉去見我爸爸媽媽。」之後周玉蔻又現身記者群中，不斷喊這要和張小姐道歉，這場北檢前的混亂約半小時才結束。

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