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社會 社會焦點 保障人權

批周玉蔻泯滅人性！張淑娟拒和解：沒接過她一通道歉電話

記者劉昌松／台北報導

前中國小姐張淑娟控告媒體人周玉蔻、蔡玉真，分別在9月間指她和蔣孝嚴(原姓章)傳緋聞，張淑娟聲明否認後仍未能平息，憤而按鈴控告2人涉嫌加重誹謗，台北地檢署28日首度開庭，傳喚張淑娟確認提告範圍，歷經80分鐘庭訊後，張淑娟批周玉蔻只是「跟空氣道歉」，「把人家衣服脫光了，丟在大街上，腳筋都砍斷，要跟人家說對不起？」質疑周玉蔻沒資格當媒體人。

▲▼ 中國小姐張淑娟 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張淑娟28日首度到台北地檢署，為她控告周玉蔻、蔡玉真妨害名譽案開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

周玉蔻九合一地方大選期間，猛攻當時的國民黨籍台北市長參選人蔣萬安的家庭背景，9月22日直接在所主持的節目上，爆料蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前曾傳出「晶華緋聞案」，女主角是當時的名媛張淑娟。23日，蔡玉真接著在臉書發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。

張淑娟在9月26日上午10點半到台北地檢署按鈴提告的消息傳出後，先是蔡玉真在臉書上向張淑娟道歉，並表示她自始至終無意說出真正的女主角姓名，因為不管是誰都與這場選舉無關。周玉蔻則是親自趕赴北檢現場，說要當面向張淑娟抱歉，並在媒體前90度大鞠躬，卻和當時台北市議員參選人王鴻薇當面互嗆「敗訴女王」，「「無恥」、「不要臉的蟑螂」、「妳老公吃軟飯」。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻(右)曾經到北檢想當面向張淑娟道歉，卻與王鴻葳(左)互罵10分鐘。（資料照／記者屠惠剛攝）

張淑娟延後到當天約11點時才現身按鈴，並痛哭遭受網路霸凌，12月28日，承辦檢察官首度開庭，張淑娟由律師楊佳陵、陳漢成陪同出庭後受訪表示，「我等這1天等了3個多月了，每天都痛不欲生，從沒活得這麼痛苦過，每天每秒都是折磨，我25歲的時候代表台灣得了中華民國小姐第1名，扛著國旗出國比賽，贏得國際小姐第2名，最受歡迎人緣獎，這樣的名字，我看得比自己生命重要」。

張淑娟語氣逐漸帶著怒意指控周玉蔻，「9月15日攻擊我到現在，她來這裡(指北檢)對著空氣道歉，我人都沒有到，我不知道她在跟誰道歉。按鈴到現在，我沒有接過她任何1通道歉的電話，有1個人可以這麼泯滅人性，超越底線，他們應該接受真正的檢查，有沒有資格再做媒體人。」

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟9月26日聲淚俱下控告周玉蔻、蔡玉真涉嫌誹謗。（資料照／記者屠惠剛攝）

張淑娟說，從9月中開始，周玉蔻、蔡玉真開始含沙射影到公開指名道姓，說我是緋聞案的滾床單，這不是我做的，提出聲明，他們還是繼續攻擊，平生素昧怎麼可以這樣攻擊1個人，把人家衣服脫光了，丟在大街上，腳筋都砍斷，要跟人家說對不起」，「將心比心，想這3個月我怎麼活下來的。」對於媒體詢問是否求償或考慮與被告和解，律師陳漢成代達表示，「張小姐一聲守住的清譽，不是用道歉來羞辱的，目前沒有和解考量。」

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