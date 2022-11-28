摩斯出年菜！網驚：以為是詐騙　眾人問怎麼沒有「這1杯」

▲摩斯漢堡。（圖／記者林育綾攝）

記者鄭文晴／綜合報導

又來到了一年的尾聲，不少民眾已經開始向餐廳訂購年菜，為農曆春節的大餐做準備。令人意外的是，摩斯漢堡竟也跟風推出年菜商品，讓不少網友笑說，差點以為是詐騙要檢舉。

臉書「MOS Burger 摩斯漢堡『癮迷』俱樂部」昨（27）日發文，貼出「2022摩斯漢堡X餡老滿年菜組合」，表示在11/30前預購享有早鳥優惠價，還附上訂購方式以及配送時間。

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▲摩斯漢堡推出年菜。（圖／翻攝自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

面對摩斯突如其來的年菜貼文，不少網友不敢置信的表示，「我以為今天愚人節⋯？」、「竟然出年菜？！What？！」、「一點都沒有mos的元素」、「我以為我入錯專頁」、「太扯了，我以爲是假的」、「也太不摩斯了吧，我就問那個炸蝦堡什麼時候改回高麗菜絲？」、「我以為來到了一頁式網站」、「佛跳牆可以加檸檬片嗎？」

▲有網友以為是詐騙。（圖／翻攝自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

正當大家一度以為是詐騙時，摩斯趕緊在貼文下方指出，這次的年菜是摩斯嚴選的推薦商品組合，是與關係企業「餡老滿」提供給在摩斯漢堡門市預購的顧客所推出優惠價格，「歡迎大家到門市預購起來唷～～不是愚人節啦！」

▲網友搞笑表示，怎麼能沒有紅茶。（圖／翻攝自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

也有網友留言笑說，「沒有紅茶嗎？」、「好歹要附上五公升的紅茶」、「跟公司說，有下單購買的消費者，紅茶直接當贈品就好啦」、「紅豆米派很適合當年菜，不考慮放嗎」、「沒有紅茶不買」、「怎麼沒有漢堡或紅茶？」

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