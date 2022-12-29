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社會 社會焦點 保障人權

170cm九頭身女警！神似楊謹華扮「網紅」　防搶演練成亮點

▲彰化員林警分局防搶演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林警分局防搶演練由偵查佐李亭儀擔綱主角演出。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

年節將至，員林警分局今天下午舉辦一場「網紅欠債 強盜被捕」金融機構防搶演練，「網紅」由女偵查佐李亭儀擔任，她身高170擁有九頭身逆天長腿、面貌神似「楊謹華」，在這場演練中意外爆紅，一舉一動引發在旁圍觀民眾注目，原本想當空姐的她卻當上警察，除了是員警同仁的好夥伴外，高顏值的她也是一名平面模特兒。

▲彰化員林警分局防搶演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局今天舉辦金融機構防搶演練，劇情中由李亭儀擔任主角網紅，該名網紅因網路交友被詐騙，而欠下不少錢，假裝聲東擊西，要直播被主任制止，男匪趁機挾持脅迫農會主任請行員將錢袋裝滿後交付歹徒。

李亭儀為高雄人，原本志願想當空姐，卻因為考上2003警政特考，踏進員警生涯，7年來曾被分派在桃園及彰化等轄區分局，4年前轉任偵查佐，外形面貌神似「桂綸鎂」、「楊謹華」，經常遇到民眾要合照，為了紓解工作壓力，也會擔任時裝模特兒拍攝工作。

▲彰化員林警分局防搶演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

李亭儀今天穿著黑色短裙、穿著及膝馬靴，一頭酷酷的短髮，擁有170公分身高，逆天長腿，走在路上特別引發民眾注目，她說「這是她第一次演歹徒」、「感到很有趣」，不過她也提醒民眾，「小心財不露白」，若要提領大筆金錢，可申請護鈔。

▲彰化員林警分局防搶演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局長楊志傑表示，本次演練包含金融機構行員面對歹徒行搶時之處置及警察接獲報案後指揮、調度警力實施攔截圍捕等過程，讓民眾及行員有所警惕，在警方一氣呵成的演練過程中迅速將持械搶匪緝捕到案，演練過程環節緊湊，動作逼真，宛如真實情境上演，讓在場民眾誤信為真，希望藉由此次演練，並感受本分局為確保治安狀況平穩的用心。

▲彰化員林警分局防搶演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：

防搶演練員林警分局網紅李亭儀楊謹華

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