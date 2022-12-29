台南左鎮噶瑪噶居寺　元旦大日無量壽佛晏法會

▲迎接2023年元旦，台南左鎮噶瑪噶居寺將於露天十八米微笑阿彌陀佛前，舉辦莊嚴隆重的「大日無量壽佛晏法會」，由洛本天津仁波切主法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接2023年元旦，台南左鎮噶瑪噶居寺將於露天十八米微笑阿彌陀佛前，舉辦莊嚴隆重的「大日無量壽佛晏法會」，由洛本天津仁波切主法，以珍貴的七政寶、八吉祥、八瑞物、檀香薰爐、花團錦簇，以及台南府城傳統祭祀文化「宴王」佛宴豐盛素食蔬菜果雕供養十方諸佛菩薩。

現場並由10人西樂團演奏國、西樂曲，祈求三世諸佛佛光普照，為一年之始祈福，點亮今年的國運，歡迎十方法友來護持及撞鐘祈福。

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洛本天津仁波切表示，近年疫情肆虐，地震等天災不斷，人心不安，舉辦佛宴目的是在一年之始敬獻初心，為國家祈福，護祐台灣無戰事，世界和平，消弭瘟疫、饑饉、戰爭等劫難，在晦暗的末法時代人心能存仁愛、熄滅貪婪仇恨，平息天災人禍；時值跨年觀音齋戒圓滿日，噶居寺的梵鐘刻有觀音六字真言與般若心經，法會當天將叩鐘祈福，信眾以悲切願力敲響鐘聲，讓悠揚的鐘聲遍揚三界，使眾生皆能獲得心靈安頓。

為感念佛恩、父母恩、眾生恩，法會中將敬獻藏傳佛教七政寶、八吉祥、八瑞物。洛本天津仁波切說，密藏要本土化，首要是結合在地文化，此次法會將臺南府城傳統文化宴王融入佛教供佛典儀中，大宴精緻美味的素食料理果雕、點心等，還有以長壽麵堆積成山象徵添福添壽的壽山、象徵生命力的桃山和米糕塔等神饈美味，獻敬十方諸佛菩薩，傳承地方文化，也具體落實密藏本土化。

法會祈福圓滿後，並邀傑出音樂家演奏開路鼓、賽馬、望春風等台灣民謠，以及小約翰．史特勞斯的《蝙蝠》、奧芬巴赫的天堂與地獄 康康舞曲、比才的卡門序曲、波西米亞之歌等多首世界名曲，在元旦伊始，以音樂饗宴敬獻諸佛，以虔誠澄淨樂音穩定心靈、開啟一年順遂。

洛本天津仁波切指出，不安的年格特別需要安定的力量，敬邀十方法友踴躍護持，為國祈福、疫情平息、民生樂利、兩岸和平、永無戰事