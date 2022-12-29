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智慧路邊停車格　台南歸仁區擴大啟用

▲台南市「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區周邊位處重要轉乘及旅次交通節點，因通勤旅遊及商業活動等需求，周邊停車格位時常一位難求，交通局實施汽車停車收費後，並將「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，而智慧交通也是台南市政府打造宜居城市重點發展面向。

為提供市民一個人好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入IoT感測科技與新式管理模式強化交通管理，推動台南市成為全球智慧城市典範。
市長黃偉哲指出，第一期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，除規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位外，第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」自2019年4月啟用後，讓本市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且透過連續2年上千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務高達90％的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾的支持的優良政策。

▲台南市「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）
局長王銘德指出，為了持續並擴大「智慧停車」服務範圍，市府接續推動「第二期智慧停車BOT案」，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，藉由一期的經驗累績，同時因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，宏碁智通公司研發新一代的智慧停車計費系統，於第二期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，本階段新增提供6格車格（(中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場)「智慧充電停車柱」建置，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求。

「台南市第二期智慧路邊車計費系統」預定建置2000席智慧停車格，2023年1月2日起再新增啟用的第二階段489席（歸仁區歸仁十路、歸仁十二路、歸仁大道88巷、高發二路、停三至停八停車場、東區文化路、文化二街、文化三街、中西區大埔街、建業街、開山路段），與前階段合計已完成建置近千席「智慧停車格」，預計在2023年4月底前將陸續完成2000席「智慧停車格」，當中預計將包含60席「智慧充電停車格位」建置，市府團隊要持續創造民眾更滿意的停車體驗，讓台南邁向交通新世代。

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