炎亞綸首度挑戰跨年主持外加壓軸演出　獻給有緣份的台南

▲2023台南市耶誕跨年系列活動，31日迎來最後一波高潮「好Young跨年演唱會」，「全方位天王」炎亞綸今年首度挑戰晚會主持加表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市耶誕跨年系列活動，31日迎來最後一波高潮「好Young跨年演唱會」，豪華陣容已引來歌迷提前搭帳棚守候，市府29日再宣布跨年倒數後將施放煙火，歡迎民眾與家人一起欣賞煙火表演，而「全方位天王」炎亞綸今年首度挑戰晚會主持加表演，他說不怕太累，反而對於可以品嘗到哪些台南美食興致高昂！

台南市政府29日公布今年跨年晚會的煙火模擬畫面，可見各式煙火如火樹銀花迸開，非常燦爛美麗。市府表示，台南市跨年晚會從去年起恢復施放煙火，豐富跨年倒數的歡樂氣氛，今年仍爭取開基玉皇宮獨家贊助經費，於永華市政中心旁的西拉雅廣場施放專業級煙火，時間為倒數後2分半，建議有意捕捉精采畫面的民眾可提早準備。

戲劇、歌手、主持三大領域成績斐然的「全方位天王」炎亞綸，今年在台南跨年晚會挑大梁，除了將挑戰首度主持大型跨年晚會，也將擔綱倒數前的壓軸表演。去年炎亞綸連趕台南等2場跨年工作超過20小時完全不覺得累，反而把握難得時光享受台南美食，尤其對於台南在地美食牛肉火鍋、蝦仁飯和綠豆湯讚不絕口，今年網友提及台南隱藏美食「炸香菜」時 ，他「神聖的食物」的稱讚也引起網友熱烈討論。炎亞綸表示，覺得跟台南很有緣份，很常來台南演出，這次跨年首度挑戰主持加表演，讓大家可以看到「滿滿的炎亞綸」，非常值得期待！

由於今年跨年卡司超強，不少民眾為搶占舞台前最佳位置，提前多天於永華市政中心西側廣場搭帳棚守候。市長黃偉哲除請主辦單位準備暖暖包，也特別呼籲歌迷朋友因近日早晚溫度較低，要注意加強保暖措施。

此外，市府也強調今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

本場活動預計由晚間6點開始暖場表演， 7時正式開始演出至凌晨0時30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看（網路直播時間：6時半開始、電視轉播：7時開始）。

活動場次：

※好YOUNG跨年演唱會 12月31日 星期五 台南市政府西側廣場

主持人: 炎亞綸、徐凱希

演出: AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張羽靚、張庭瑚