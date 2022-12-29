100多枚飛彈來襲！烏克蘭全國空襲警報大響　俄黑海軍艦發動攻擊

▲烏克蘭頓內茨克地區先前遭到俄軍炮擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭29日上午全國各地再度響起空襲警報，多地接連傳出爆炸聲。烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）稍早透過臉書表示，俄軍100多枚飛彈正分成好幾波，往烏克蘭方向飛來，已知俄羅斯黑海軍艦發射多枚飛彈。

衛報報導，烏克蘭29日再度面臨俄軍新一輪攻擊，包括基輔、日托米爾（Zhytomyr）、敖德薩（Odesa）在內等地都傳出爆炸聲，空襲警報大響。當局表示，各地的爆炸聲來自防空系統擊落飛彈，但外傳有飛彈殘骸掉落擊中基輔一棟建築物，引發火災。

不過截至目前，首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）僅證實基輔發生爆炸，並告知基輔居民接下來可能會停電，請先把手機及其他設備充電。敖德薩與第聶伯羅地區已宣布切斷電力，盡量減少對能源基礎建設的潛在損害。另外，哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）稍早透露，市內發生一連串爆炸，有哪些地方遇襲、是否有受害者，相關消息正在確認中。

總統軍事顧問阿雷斯托維奇表示，俄軍發射100多枚飛彈攻擊烏克蘭，分成好幾波攻勢。另據中部城鎮克利福洛市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）的說法，黑海上的船艦正朝烏克蘭發射多枚飛彈。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過推特表示，俄軍光是29日上午就發射120多枚飛彈，「邪惡的俄羅斯世界朝烏克蘭射了120多枚飛彈，目的要摧毀重要基礎建設和屠殺平民」。