喚醒沈睡的石貓　墾丁貓鼻頭公園風華再現…元旦免費入園

▲墾管處會同貓鼻頭商家推動「靈貓仙動」活動 。（圖／墾管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



墾丁國家公園管理處為讓墾丁園區內著名景點貓鼻頭公園風華再現，自2023年1月1日起墾管處與當地商家共同推出「靈貓仙動」優惠活動，希期帶貓鼻頭公園遊憩人潮。

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墾管處表示，貓鼻頭有得天獨厚自然景觀，可俯瞰典型的群狀珊瑚礁、崩崖等特殊的地形地質景觀。巴士海峽與臺灣海峽在此分界，視野開闊，優美綺麗的海濱風光盡入眼底；更是台灣南邊最佳觀賞銀河星空的地點，兼具地質、生態及天文等資源；是墾丁國家公園深具特色的傳統景點！

貓鼻頭公園以往曾為國內外遊客到訪墾丁的必遊景點之一，最高峰時期每月遊客人次超過20萬人次。惟自2009年9月陸客停止來臺，遊客人次下降為高峰期之一半；2020年2月起又逢covid-19疫情影響，每月遊客人次僅剩1萬多，雖然近日來隨著疫情舒緩墾丁的遊客有逐漸回升，但到貓鼻頭的遊客並無明顯增加。墾管處為提升貓鼻頭公園遊客人次，與在地商家結合，規劃多項行銷優惠活動。

2023年1月1日起1年免入園門票外 墾管處也推5處拍照打卡新景點，遊客只要在1月1日至31日1個月只要完成5處景點拍照打卡，即送一張免費停車劵。

而在地各商家也自1月1日至3月31日推出為期3個月的系列優惠活動，每家賣店商家均有提供有買就送、滿額送及抽獎活等等不同的優惠措施喔！有買就送精美鑰匙圈、明信片或是水果冰箱貼1只；購物滿額送林投茶、櫻花蝦或參加賣店提供現場抽奬活動等；奬品有餐卷或是湯卷折扣卷等，期望透過公私合力，能再創貓鼻頭公園的榮景。