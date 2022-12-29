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「我的戲蕊笨笨的」他疑惑到底是啥　果粉秒懂：會講幹話的女人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友28日貼出兩張對話截圖，其中一人說「我的戲蕊笨笨的」，另一人則表示「我想了很久，戲蕊到底是什麼」，他也很疑惑「戲蕊」到底是什麼東西，因此決定上網發問。文章公開之後，吸引超過1800人按讚，果粉們更是瞬間就懂了，答案其實就是蘋果iOS系統中的人工智慧助理軟體Siri。

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲「戲蕊」的真面目果粉一看就懂。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

對話截圖中，其中一人先是說出一句「我的戲蕊笨笨的」，另一人則回答「我想了很久，戲蕊到底是什麼」，沒想到對方不僅沒有解答，還繼續說道「你不知道嗎？好笨喔，跟我的戲蕊一樣笨」。原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，自己擁有兩支iPhone，但也不知道戲蕊到底是什麼，「萬事問大神，戲蕊到底是什麼東西？」

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「我的戲蕊笨笨的」他疑惑到底是啥，果粉秒懂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▼▲原PO不知道「戲蕊」是什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

「我的戲蕊笨笨的」他疑惑到底是啥，果粉秒懂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章公開之後很快吸引超過1800人按讚，大家紛紛留言開玩笑，「戲曲中的女二號，選我正解」、「我知道塞蕊」、「我只知道摧蕊」、「打下去、撞下去、弄下去，大概就是這個意思」、「會跟你『輪瘋話』（台語，練痟話，胡說八道、講幹話的意思）的女人」。

還有網友建議，既然原PO也有iPhone，只要拿起來大喊「嘿，戲蕊」，看誰答腔就知道了，「你肯定很少呼叫」、「有iPhone的人都知道」、「我的戲蕊還可以加減乘除、播音樂、傳訊息，但聽力不太好，常常聽錯」。

其實大家口中的「戲蕊」就是蘋果iOS系統中的人工智慧助理軟體Siri，可以用來翻譯詞句、設定鬧鈴、尋找位置、報告氣象等等，標榜只要用聲音就能完成日常工作，根據蘋果官網介紹，設定Siri的方法如下：

如果是初次設定iPhone時未設定Siri，請前往「設定」 →「Siri與搜尋」，然後執行下列任一操作。

1、如果想用語音啟用Siri，請開啟「聆聽嘿Siri」。
2、如果想用按鈕啟用Siri，請按下側邊按鈕來呼叫Siri（在配備Face ID的iPhone上），或按下主畫面按鈕來呼叫Siri（在配備主畫面按鈕的iPhone上）。

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