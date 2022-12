慎入！遊戲玩18年後粉絲嚇爆　《戰慄時空2》角色竟是「真人屍體」

▲18年前推出的射擊類電玩遊戲《戰慄時空2》(Half-Life 2)裡頭竟然有「真人屍體」。(圖/翻攝自YouTube/Richter Overtime)

記者張寧倢/編譯

美國Valve公司18年前推出的PC射擊遊戲《戰慄時空2》(Half-Life 2)當時是備受期盼的續作,耗時5年研究開發,問世後廣獲玩家好評,不過近來有電玩粉絲發現一個「毛骨悚然的真相」,原來遊戲中屍體不是虛擬畫面,而是由「真的」人類遺體的臉部照片移花接木而成,難怪既恐怖又逼真。

綜合「The Gamer」等外媒報導,Valve軟體公司2004年發售的PC射擊遊戲《戰慄時空2》,耗時5年砸重金開發,首次使用自行研發的全新Source引擎,創造了逼真的3D環境。但18年後,美國網路論壇Reddit「eyeblech看版」上有網友分享了幾張從法醫醫學教科書上看到的屍體照片,文章底下有電玩粉絲留言說,「嘿,第一張是《戰慄時空2》裡面的Corpse01。」

▲《戰慄時空2》遊戲模組中一個編號Corpse01的角色模型是由真正的屍體移花接木而成,並非完全虛擬。(圖/翻攝自YouTube/Richter Overtime)

粉絲說的「Corpse01.mdl」其實就是Source引擎遊戲模組裡的屍體角色模型,是一個穿著染血襯衫、鐵灰牛仔褲的男性。YouTube頻道「Richter Overtime」將Reddit網友拋出的線索拼湊在一起,最後上傳影片證明《戰慄時空2》這個模型的臉部圖像就是從法醫燒傷遺體照中複製、修改而成的,唯一的不同在於電玩中的屍體把實際照片的眼睛大致消除了。

