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大陸 大陸焦點 特派現場

陸恢復進口遊戲版號發放　時隔一年多「僅剩44款」過審

▲▼寶可夢大集結。（圖／翻攝寶可夢大集結）

▲《寶可夢大集結》。（圖／翻攝寶可夢大集結）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家新聞出版署12月發放遊戲版號，共有84款遊戲獲批，同時，海外遊戲版號方面，也在睽違一年多之後終於重新發放，共有44款進口遊戲獲批，包含《寶可夢大集結》《二之國：交錯世界》《大航海時代：海上霸主》等。

大陸先前曾一度暫停遊戲版號發放，但今年中恢復發放後，近幾個月以來的發放數量逐漸趨於穩定，繼9月發放73款、11月發放70款之後，本月的84款為恢復發放後的最高峰。

已經暫停一年多沒發放的進口遊戲版號也終於恢復發放，共有44款獲批，包含《寶可夢大集結》《二之國：交錯世界》《仙劍奇俠傳：新的開始》《黃易群俠傳：重生》等知名遊戲。

▼《二之國：交錯世界》。（圖／翻攝微博）

▲▼二之國。（圖／翻攝微博）

根據大陸國家新聞出版署的資料顯示，今年以來共發放7次遊戲版號，截至12月28日，今年共有468款國產遊戲版號過審，數量較去年大幅減少；進口遊戲方面，今年共有44款進口遊戲過審，去年同期為76款，2020年同期為97款，明顯呈現逐年遞減的情況。

另外，大陸互聯網龍頭騰訊的CEO馬化騰日前曾在內部會議表示，長期來看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易拿版號，所以騰訊一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。

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