麥當勞買袋子！一看發票「變49元購物袋」　他驚：不賣塑膠袋了嗎

▲原PO想買2元塑膠袋，結果明細變成49元，才知道買到「百分百購物袋」。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「麥當勞不賣塑膠袋了嗎？」一名網友透露，昨（28）日在得來速點餐，想加購袋子，當下店員問了一句話，讓原PO有聽沒懂，結果他返家看發票明細，才知道新款購物袋要49元，讓他感到困惑「為什麼不賣2元的塑膠袋就好了？」文章曝光後，有網友分享類似狀況「之前還跟我說塑膠袋沒了，叫我買49元袋子！」

一名網友在PTT表示，開車買得來速，點完餐點後再加購一個袋子，店員便反問一句「是要一個OOXX袋子嗎？」由於原PO聽得不是很清楚，但看到螢幕金額「明顯增加」，卻也沒有主動詢問店員原因。

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抵達家中後，原PO查看發票明細，多了一項49元的「百分百購物袋」。對此，原PO疑惑求問，「麥當勞不賣塑膠袋了嗎？為什麼不賣2元的塑膠袋就好了？得來速就是要快，室外點餐又聽不清楚，黑色百分百購物袋，誰知道店員在說什麼東西啊？」

文章曝光後，底下網友回應，依舊買得到2元塑膠袋，「有吧，星期六才買」、「我三個禮拜前，還有買到的說」、「你可以不買呀，製造垃圾」、「有賣塑膠袋」、「 可以重複用啊～就丟車上咩」、「以前提袋處雖然有十字車縫，但還是很容易破，不是很實用，不曉得今年有沒有加強了」。

事實上，為了讓資源循環利用，麥當勞從12月21日起就推出經典LOGO「百分百購物袋」，有黑色與紅色，主打100%由回收塑料再製造，能肩背與手提，也可方便收納，單價為49元。據了解，該款環保購物袋會一直販售，並非限定商品。

至於原PO提及的2元塑膠袋也同樣有販售，沒有停賣的狀況。而上述文章中，一名網友便透露，是遇到塑膠袋售完的狀況，店家才會販售49元購物袋，「之前還跟我說塑膠袋沒了，叫我買49元袋子」，因此民眾加購袋子時，可再次詢問店員。

▼百分百購物袋有黑、紅色，售價為49元。（圖／麥當勞）

