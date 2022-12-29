虎年最後開運「天赦日」來了　禁做1事

▲天赦日可到寺廟祭拜。（圖／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家柯柏成表示，虎年最後一次天赦日在2023年1月6日（農曆臘月十五），可焚香祈求或到廟裡祈求懺悔赦罪，且這天要避免殺生。

柯柏成28日在臉書說，2023年1月6日當天為二十四節氣之一的小寒交節氣後，小寒於2023年1月5日（農曆臘月十四）晚上22時54分交節氣。

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柯柏成指出，因此，虎年的不順都可以利用這天做清理，民俗上除夕前大掃除是慣例，因此環境上的清理也配合運勢上做個同步調整，例如上次天赦日留下的錢水，可以在這一天將舊的拿去澆花，放聚寶盆裡的錢可拿去捐獻公益，當天再煮過一遍新的錢水。

▼柯柏成說，利用天赦日焚香祈求或到廟裡祈求懺悔赦罪。（圖／記者李毓康攝）

柯柏成表示，此外，例如符咒要移除、舊的春聯要清理等，都要善用百無禁忌的這一天，利用天赦日焚香祈求或到廟裡祈求懺悔赦罪，若是查無病因且久病不癒的病痛、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈驗。

柯柏成提到，比較特別的是，這次天赦日去廟裡祭拜時，可備上脫殼類的供品，例如花生、開心果、橘子、龍眼、核桃等需要剝皮去殼的供品供奉，象徵去掉厄運迎來嶄新的一年，供奉時需完整，帶回食用再將殼皮去掉。

柯柏成指出，雖說這一天百無禁忌，但有件事情還是做不得，就是殺生，由於天赦是指上天赦免罪過之日，因此絕對避免殺生，在古時候即使是屠宰場，這一天也是休市，為合天地好生之德的本心；如果有誠心拜懺滅罪，或是有事期望上天垂憐，建議這一天能夠素食為最佳。