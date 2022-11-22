16：10迎小雪！專家曝開運祕法：用紅色招桃花　「2生肖」犯小人

▲節氣「小雪」可以使用紅色開運、玫瑰招桃花。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（22）天是24節氣中的「小雪」，隨著小雪節氣的到來，天氣將會越來越冷。民俗專家柯柏成表示，22日下午4時10分開始交節氣，想開運的民眾可利用「紅色」的花和水果開運、招桃花，不過生肖屬蛇或馬的人要注意犯小人。

柯柏成在臉書粉專PO文表示，「小雪」是個比喻，反映的是在這段節氣，寒流、冷氣團會比之前還要活躍，低溫降雨的情況也會更加明顯，並非會下很小量的雪。

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柯柏成表指出，民眾可把握在小雪時節幫自己開運，除了生肖屬蛇、屬馬，或是生日時間是在早上9時至下午1時者之外，都可以多使用「紅色」旺運，像是穿紅衣服，或是將門口地毯換新成紅色，都可以達到「開運旺財」的效果。若是想求桃花的朋友，可以在住家正南方用透明花瓶插上三朵紅色玫瑰；想求財求事業的朋友，則是在住家門口擺上一盤紅色蘋果，數量為3顆、5顆或9顆。

至於屬蛇及屬馬的人，則需注意小人的問題，所以不便使用上面的開運方法，否則可能弄巧成拙。但屬蛇及屬馬者以及生日時間是在早上9點至下午1點的人，可以在這個節氣配戴，或在辦公書桌上放上牛的擺飾 ，就可以擺脫小人的糾纏。

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