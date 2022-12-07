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今大雪！4生肖有狀況　吃「這色食物」開運

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天是24節氣的「大雪」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（7日）24節氣的「大雪」，民俗專家柯柏成提醒，馬、牛、兔、雞4生肖「有些狀況」。他也提到，大雪的開運方法就是吃「黑色類食材」，例如黑木耳、黑芝麻。

柯柏成近日在臉書說，今年大雪是12月7日11時35分交節氣，《月令七十二候集解》，「至此而雪盛也」，大雪時節分為三候，「一候鶡鴠不鳴；二候虎始交；三候荔挺出。」

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柯柏成表示，大雪節氣從12/7起至12/21止，有4個生肖有些狀況，但不代表吉凶，分別是：

馬：變動機會大，國內外旅行的機會多
牛：合作或人際上的關係機會多
兔、雞：感情緣分變多

▼大雪吃黑木耳開運。（示意圖／CFP）

▲▼黑木耳，木耳，示意圖。（圖／CFP）

柯柏成指出，機會變多，但吉凶掌握在自己的一念之間，只要起心動念是利他，當然就往吉利方向前進，起心動念是為自己，自然就往凶險的方向。

柯柏成說，大雪過去有些習俗是跟小雪在一起的，例如小雪醃菜、大雪醃肉，該習俗是跟遠古時期年獸有關，主要還是在寒冷的季節做糧食儲備，現在則比較沒有這種習俗。

柯柏成提到，但該節氣有個不論任何生肖都可以嘗試的開運方法，就是吃黑色類的食材，例如黑木耳、黑芝麻，這種進補方法按古諺是冬天進補、開春打虎這種原理而來，冬天五行屬水，因此進補黑色食材，可以增加健康運勢。

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