老娘不爽！小事吵架妻開門跳車翻1圈...夫竟不停車　驚險畫面曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一對夫妻日前因為家中瑣事在車上吵架，坐在副駕駛座的老婆憤而在車輛行進中，直接打開車門跳車，開車的丈夫並沒有停車，直接把車開走，過程被方行車紀錄器拍下po網， 網友紛紛說實在太狂了。警方循線找到夫妻，兩人早已和好如初，但跳車的老婆仍因此挨罰500元。

12月20日上午9點多，在苗128線道銅鑼市區往公館方向，一部廂型車綠燈起步沒多久，車輛正在上坡加速，突然發現車輛微靠右邊，此時，副駕駛側的車門打開，一位女性乘客就從車上掉下來，還在地上轉了一圈，更離譜的是，廂型車並沒有停下來，暫停一下後就直接開走，過程都被後方機車的行車紀錄器拍下，目擊民眾把過程po網，網友紛紛說實在太狂了。

▲苗栗一對夫妻在車上吵架，副駕駛座的妻子憤而從行駛中的車上開車門跳車，幸未受傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，住苗栗市40多歲張姓夫妻當天從銅鑼回苗栗市，於車輛行駛間因家中瑣事吵架，妻子負氣跳車，所幸當時車速不快，妻子並未受傷。

轄區苗栗警分局於網路巡邏發現，立即入了解處理，發現2夫妻已經和好如初。警方呼籲，行車務必注意安全，跳車行為除依道路交通管理處罰條例第81條處500元罰鍰，如造成後方人車傷亡，除需負責民事賠償，亦會涉及過失傷害或過失死亡的責任。