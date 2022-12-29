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大陸 大陸焦點 特派現場

2022大陸十大政經新聞（上）：中共二十大習連任　解放軍「封島」軍演

▲▼ 中國疫情,大陸疫情。圖為北京民眾走在街頭，身後為中國國旗。（圖／路透）

▲大陸逐漸走出疫情封控時代，圖為北京民眾走在街頭，身後為五星紅旗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

2022正值中共二十大召開，可以說是「政治味濃厚」的一年，大陸也走嚴格封控快速走向共存，與世界接軌。《ETtoday新聞雲》為讀者整理今年發生的十大新聞事件，分成上下兩篇推出（非按時間排序），包括江澤民病逝、疫情解封、禁止台灣產品輸入等，帶讀者回顧充滿戲劇性的2022。

▲▼習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

中共二十大召開　習近平打破「集體領導制」邁入第三任期

2022年大陸最重要的政治活動，莫過於10月召開的中共第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）。中共中央總書記習近平一如外界預期，徹底打破了「改革開放」以來的集體領導制度，不僅開始了第三任期，而且將中央政治局全部換成「習家軍」，被認為是中共歷史的重大轉折點。

二十大期間最具爭議性的事件，除了「北京四通橋」抗議事件外，還有中共前領導人胡錫進在閉幕會上的提前離場。相關畫面引發全球關注，CNN等外媒認為胡錦濤是不情願地離場，大陸官媒《新華社》則回應稱是因為「身體不適」。

▲▼2022.12.6、江澤民追悼大會、習近平、王冶坪、骨灰 。（圖／翻攝 央視）

▲江澤民追悼大會現場 。（圖／翻攝 央視）

江澤民病逝享耆壽96歲　習近平致悼詞

中共第三代領導人江澤民11月30日中午12時13分，因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，在上海華東醫院逝世，享耆壽96歲。江澤民的骨灰於12月11日中午12時35分，遵照江澤民的生前遺願及其親屬意願，由揚州艦護送至長江入海口，撒入了長江大海

江澤民悼念大會12月6日上午10時在北京北京人民大會堂萬人大禮堂舉行，追悼大會由中共中央政治局常委蔡奇主持，習近平致悼詞。習近平於悼詞中，讚揚江澤民在中共十六大籌備期間「主動提出不再擔任中央領導職務，以利促進黨和國家高層新老交替」，還罕見提到「八九學運」。

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲解放軍實彈演訓範圍。（製圖／ETtoday視覺中心）

裴洛西訪台惹怒中共　解放軍祭出「封島式」軍演

美國眾議院長裴洛西不顧中國大陸的多次警告，8月2日至3日訪問台灣，是《台灣旅行法》生效至今訪台層級最高的美國政府成員。大陸官方多個部門相繼發聲明表達抗議，並在祭出多項經濟、軍事手段報復。

解放軍8月4日至7日在台灣周邊軍演，演習範圍包含台灣西南方、東方、東南方等六個區域，形同海空封鎖台灣。共軍軍事行動還包括飛彈首度飛越台灣上空、一波接一波無人機入侵離島等。《路透》分析，大陸除了要全力挽救「裴洛西危機」外，實際上已改變台海現狀，以便未來進一步實現其對台野心。

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲普丁赴北京參加冬奧開幕式，並與習近平面對面會晤。（圖／路透）

北京冬奧順利舉辦　普京、習近平會晤

2022冬季奧運會於2月4日至2月20日在北京舉行，此次是大陸首次承辦冬奧，同時北京因曾舉辦2008年夏季奧運會，成為首座「雙奧之城」。其中，開幕式上「掉隊的小鴿子」被拉回隊伍的一幕引發爭議，被指是在隱喻兩岸關係。最終，大陸以9金、4銀、2銅的成績位居獎牌榜第三，創下其歷屆冬奧的最佳成績。

另外，北京冬奧在舉行前，遭到美國等多個國家以新疆人權問題為由，進行「外交抵制」，而俄羅斯總統普丁則是首位明確表態會出席的國家元首。北京冬奧於2月20日結束後，普丁21日簽署了讓軍隊進入烏克蘭的命令。

▲▼神舟十五號29晚11時發射。（圖／新華社）

▲神舟十五號發射。（圖／新華社）

「神舟十五號」發射成功　天宮太空站首次實現「三艙三船」

大陸「神舟十五號」11月29日發射成功，意味著天宮太空站關鍵技術驗證和建造階段規劃的12次發射任務全部圓滿完成，次日與太空站對接後，天宮太空站首次實現了一期「三艙三船」的最大構型。

值得關注的是，「神舟十五號」太空船，是大陸太空站「T」字基本構型組裝完成後接入的首艘飛行器，也是大陸首次形成具有6個型號艙段的太空站組合體結構、實現6名太空人同時在軌駐留。

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