今天揪團喝！　超商連3天「大杯美式、拿鐵買2送2」

▲OK mart指定咖啡買2送2爽喝3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

跨年小確幸拿不停！OK mart最新「跨年優惠」來了，限時3天於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」，加碼還有2大飲品也享單杯下殺7折喝，即日起就能衝一波。另，全家也有推跨年限定「3大人氣品項買1送1」好康，把握機會省荷包了。

OK mart即日起至12月31日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼喝冬季限定「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」也可享單杯7折優惠，通通不能放過。

▲全家連4天大杯美式、拿鐵買1送1。

另，同樣為迎接2023年，全家也於門市祭出「3大人氣品項買1送1」，優惠品項包括大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味），12月30日至2023年1月2日限定4天開跑，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

期間加碼在APP隨買跨店取推「大杯特濃美式、拿鐵買1送1」，以及私品茶65元系列62杯特價2023元、Let’s Café大杯特濃美式74杯特價2023元及Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2023元，最低下殺5折喝，還能寄杯、互換冷熱，每人限購2組，把握機會囤。

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