議長選舉跑票！趙少康批「同舟計畫」弱化黨紀　國民黨：無直接關係

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

12月25日全國各縣市正副議長改選，國民黨在高雄、基隆、花蓮、台南都有多位議員跑票，並因此痛失高雄、基隆、花蓮議長寶座。中廣董事長趙少康28日為此開砲黨主席朱立倫「只見跳船哪來同舟？」並質疑「同舟計畫」弱化了黨紀。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，「我想，這與同舟計畫沒有直接必然的關係」。

針對正副議長改選結果，趙少康今天以「只見跳船，哪來同舟」為題發出新聞稿，劍指黨主席朱立倫及其上任後力推的「同舟計畫」。

趙少康表示，「從朱主席接任以後的同舟計畫和以後的提名，不都是口口聲聲要彈性對應這種政治環境，寧可放棄原則也要遷就現實嗎？」「好了，同舟出這種結果，黨主席和負責操盤的六星縣長同志是不是至少該給同志們一個完整的說明呢？」

對於趙少康質疑同舟計畫導致議員跑票，林家興表示，「我想，這與同舟計畫沒有直接必然的關係」，同舟計畫是去年的特別專案，至今已加入了7萬多黨員，使國民黨員總數來到45萬人之譜，極大擴張國民黨在台灣社會的基礎與光譜，也希望團結認同「中道理性、穩健務實」路線的朋友，一起跟國民黨打拚。

至於一些已經自主退黨的議員（如花蓮縣議長張峻、高雄市副議長曾俊傑），林家興強調，不代表考紀會不會去做處理，還是會進行違紀開除，「該怎麼辦，就怎麼辦」「國民黨不是你說來就來、說走就走！」