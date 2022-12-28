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台中購物節破350億元盧秀燕加碼抽　第7位百萬幸運兒是她

▲台中購物節破350億元盧秀燕加碼抽第7位百萬幸運兒是她。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中購物節破350億元盧秀燕加碼抽第7位百萬幸運兒是她。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中購物節登錄消費金額突破300億元，台中市政府今（28）日舉辦「衝破300億加碼抽百萬」，一名家住台中西區的施小姐成為幸運兒。盧秀燕表示，台中購物節雖於12月20日已達到今年目標登錄消費金額300億元，但直到最後一天活動結束，買氣依舊強強滾，截至27日，登錄消費金額已超過350億元，亮眼成績。

今日抽獎活動在台灣大道市政大樓登場，盧秀燕現場call out給百萬現金中獎人，家住台中西區的施小姐接到電話完全不敢置信。施小姐表示，一直注意小獎通知都落空，想說活動已進入尾聲應該沒希望了，沒想到會抽中大獎，相當高興。

▲台中購物節破350億元盧秀燕加碼抽第7位百萬幸運兒是她。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕預告明年1月5日還有壓軸抽。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，仔細觀察今年台中購物節，雖然沒有消費券加持，但外縣市民眾消費比例大幅增加，佔近3成，她也預告1月5日還有壓軸抽活動，有精品好宅及百萬油電車。

經發局表示，市府團隊為了方便大家參加，特別將台中購物節登錄發票和合作店家收據期限，延長至12月31日23點59分，屆時這些抽獎券都有機會抽中壓軸大獎，也就是麗寶集團贊助的一戶精品好宅，還有「產業專屬抽」，針對美食（餐飲）、旅宿和收據設計的壓軸大獎，各一台百萬油電車，壓軸抽當天將由市長親自致電通知中獎幸運兒，全國民眾記得要留意手機來電。

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