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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

舊任期最後一天上班日　盧秀燕露面...曝延攬王育敏任副手理由

▲為何找王育敏當台中市副市長，盧秀燕親曝理由。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市小內閣名單公布後，盧秀燕22日一整天都未有公開行程，今天首度露面親曝延攬前立委王育敏任副手原因。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕順利連任，延攬國民黨前不分區立委王育敏擔任副市長。中市府公布小內閣名單後，盧秀燕昨（22）日一整日都無公開行程，今日出席活動時表示，王育敏專長就在兒福、兒少及弱勢權益等；其次，到目前為止她仍是六都唯一的女性市長，下一任期也是，深知女性在政壇上相當不易，女性任官一定要有發展機會，所以多加拔擢女性。

▲前立委王育敏將任台中市副市長。（圖／市府提供）

▲前立委王育敏將任台中市副市長。（圖／市府提供）

今天盧秀燕現任任期最後一天上班日，一早出席霧峰區聯合行政中心開工典禮。盧秀燕表示，即使在最後一天，也看到台中市的重大工程能夠開工，這就印證過去常說的：「開不了工的要開工、完不了工的要完工。」第一屆是如此，下一屆也是一樣，市府要做的更多、更好，希望台中不但有大建設，經濟也能夠發展，同時教育、文化、社會福利也要做得很好；所以市府在下一屆會繼續努力，也因為她是連任的市長，所以只能做得更好，來回報大家。

台中市政府參事林榮川被借調到台南市擔任經發局長，對此盧秀燕表示，目前為止共有三個縣市來借將，剛好有國民黨、民眾黨及民進黨，她都公平處理，市府借出的原則是採取最高規格、不分黨派、人才共享，因為台中好，台灣也要好才行；她希望每個縣市政府，無論是哪個黨派，都能夠有好的人才。

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