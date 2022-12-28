9歲妹遭14歲鄰居「狂砍20多刀」！裝死撿回一命　全身爛縫200多針

▲遼寧9歲女孩被未成年鄰居砍傷。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧丹東一名賈姓母親近日爆料稱，9歲的女兒在今年7月被鄰居家一名未滿14歲的男孩砍傷，身上有多達20多處傷口，裝死才撿回一命，在醫院搶救17個小時後轉入ICU病房，身上縫了200多針。目前已出院回家休養，但仍無法正常上學。

據《紅星新聞》報導，據賈女講述，砍傷事件發生在2022年7月6日上午。當時她因要去上班，便將9歲的女兒送到了爺爺奶奶家，並通知外出的爺爺奶奶儘快回家。安頓好女兒後，賈女叮囑女兒不要給陌生人開門，隨後將門鎖好，離家去上班。

賈女離開後不久，鄰居家的男孩前來敲門，並持續敲擊了15分鐘左右，因女兒認識這名男孩，且對長時間的敲門聲感到厭煩，遂打開了門。男孩進門後，向女兒索要手中正在玩的手機，被拒絕後隨即進入廚房，拿了一把刀砍向女兒。

賈女稱，男孩身高在170公分左右，體重大約140、150斤（70到75公斤）左右，而體型瘦弱、身高不到140公分的女兒根本無法還手，被砍倒在地，隨後女兒呼救無果，裝作昏迷，才讓男孩停止傷害，等對方離開後，才撥通家長的電話求救。

賈女表示，孩子爺爺接到電話後急忙趕回家。在鄰居的幫助下，送往寬甸縣中心醫院進行搶救，到達醫院後，女兒因失血過多開始出現休克，經過長達17個小時的搶救後送入ICU病房觀察，「孩子差不多縫了200針，身上有20多處傷口。」

急診病歷顯示，女孩就診時間為7月6日上午9點43分，檢查中寫到頭部和後背部可見多處皮膚裂傷，雙上肢可見皮膚裂傷。後續的病歷顯示，女孩所受傷情為刀砍傷、頭皮裂傷、開放性顱骨骨折、以及胸背腰部切割傷等。

賈女稱，事發當晚，寬甸鎮城北派出所出警將男孩帶走，隨後移交刑警大隊。7月8日，賈女及家屬收到了寬甸滿族自治縣公安局出具的立案告知書，該告知書顯示，本案件以故意殺人案被立案偵查。

7月9日，遼寧省丹東市中心醫院法醫司法鑑定所對女孩進行了傷情鑑定。7月27日，丹東中心醫院法醫司法鑑定所出具傷情鑑定意見為，頭皮多發挫裂傷構成輕傷一級；胸背部、腰部、左前臂及左肘軟組織裂傷構成輕傷一級；左肱骨髁上不完全骨折構成輕微傷；左肱三頭肌部分斷裂構成輕微傷。

8月底，賈女被警方電話告知，由於男孩在案發時未滿14周歲，不構成刑事犯罪，刑事立案被撤銷，只能由賈女一方自行進行民事訴訟。賈女表示，因經濟原因，加上還想追究該男孩的刑事責任，他們至今沒有對該男孩及家屬進行起訴。

賈女表示，這幾個月裡帶孩子去瀋陽、石家莊、天津等地的醫院進行過治療，但效果都不樂觀。目前女孩已回到家中休養，但無法恢復正常上學，同時出現了焦慮、不安等心理創傷。

據賈女講述，該男孩與女兒的爺爺奶奶是鄰居，兩家人關係還不錯。在之前的聊天中，她得知男孩患有過動症，還去瀋陽進行過治療。男孩還是賈女大兒子的國小同學，平時在班裡比較靦腆內向，看起來並無暴力傾向，行為比較正常，但成績較差。

賈女還表示，事發至今已有5個多月，但目前為止尚未得到男孩及家屬的道歉、賠償，治療費、醫藥費都是自己付的。此外，賈女通過兒子的班級群組看到，男孩已在8月份恢復網課。