醉客中刀靠著服務生：借我扶一下！瞬間倒地不起「胸腔內都是血」

▲黃姓男子持摺疊刀刺入黃男左上胸部，導致內出血嚴重不治。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

羅姓男子9月初在酒店與黃姓男子發生衝突，遭黃男持刀刺中左上胸，服務生前往排解，陪同羅男下樓，羅男卻在人行道上突然對服務生說：「借我扶一下」，接著瞬間倒地不起，119前往急救不治，法醫解剖發現羅男雖只中1刀，但嚴重內出血，導致胸腔都是血。台北地檢署認定黃男有不確定殺人故意，26日依法提起公訴。

警方調查，25歲的羅姓男子9月3日和朋友到台北市忠孝東路上1間酒店消費，清晨5時許，羅男的朋友到隔壁包廂敬酒，喝醉的羅男跟著過去，不知何故，與包廂內另名25歲男子黃宇豪發生口角衝突，羅男作勢要攻擊，黃亮出隨身攜帶的折疊刀，刺入羅男左上胸。

▲死者羅姓男子走到人行道後，突然癱倒在地送醫不治。（資料照／記者邱中岳翻攝）

由於現場一片混亂，除了行兇的黃男沒碰酒之外，其他人都已經爛醉，搞不清楚到底是黃男持刀砍人，還是羅男自己撞上刀子，不過酒店服務生接到通知後，趕緊前往排解，並將羅男帶離包廂，羅男手摀著左肩部位，一走到店外人行道，請服務生扶他一下，就突然癱軟倒地。

救護車趕到馬上進行急救，此時行兇的黃男和友人結了帳走出店外，默默看了躺在地上的羅男幾眼就逃逸離開，羅男經送醫搶救90分鐘後仍宣告不治，當天早上9點，黃男才帶著兇刀到警局投案。

檢察官會同法醫相驗，發現死者羅男雖然只中1刀，外表上看不太出來，但其實內出血十分嚴重，解剖時，整個胸腔內都是血，檢察官認為無論衝突事故發生原因，黃男酒測值為0，意識清醒，應知持刀朝向人體重要的胸腔，有致人於死的可能，因此認定黃男具有殺人不確定故意，依法提起公訴。