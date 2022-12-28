點名黃承國　段宜康：不該讓「五湖四海的朋友」得到政治影響力

▲民進黨前立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一敗選後，黑金議題浮上檯面，派系屬性為新潮流的民進黨前立委段宜康28日談及英系前中執委郭再欽、中常委黃承國，直言自己也有五湖四海的朋友，但不該讓他們得到政治上的影響力，同額競選黨主席的副總統賴清德必須在政治上做出處置，跟他們劃清界線。

段宜康今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，主持人王時齊關注民進黨被指控「黑金」爭議一事，段宜康以民進黨副秘書長林飛帆日前發文檢討台南為例說，林飛帆日前講出對台南的指責，對自己來說是講出心裡的話，林勇敢的去指責了某一些人，應該去想想看，為什麼民進黨會給人這樣的感受，為什麼台南會搞成這樣？當然是現任台南市長黃偉哲和民進黨要負責，政治上必須要處理。

段宜康還說，大家討論黃承國，應反思民進黨有沒有給一個形象不好、有爭議的人，取得不成比例的影響力？無論公平不公平，政治上都必須做處置，不一定是要開除黨籍，但可以降低他的影響力，讓外界看到民進黨有處理，在政治上必須跟他劃清界線，「我就是不讓民進黨再有這樣的人出現」，這不是司法審判、檢察官起訴，並沒有把他們定罪，可是「我（民進黨）不跟你在一起可以嗎？」

王時齊詢問，賴清德會這樣處理嗎？段宜康說，他不知道，但不處理賴清德可以怎麼辦？他不諱言自己也有五湖四海的朋友，但必須堅持一個原則，不應該讓這些朋友得到他們不應該得到、在政治上的影響力，跟他們的私交是一回事，但不能幫他們的忙，或讓他們得到不應該得到的便利。

為年輕人請命 段宜康評執政團隊老化、污染文官系統

此外，段宜康訪談過程中坦言，自己「年輕」時不怕得罪財團，也要與弱勢站在一起，但現在已經不再有那些銳氣了，他相信民進黨的選將、中堅幹部大概都是這樣，因此，民進黨需要年輕的力量，逼民進黨做一些改變，「我們的執政團隊我們有年輕人嗎？」王時齊說，有啊，行政院長蘇貞昌的幕僚也是年輕人啊！段說，他指的是部會首長，年輕人相對自己這輩更沒有包袱、沒有羈絆、不會被既得利益者綁住。

段宜康說，國民黨和民進黨長期把文官系統都污染了，甄拔文官去當政務人員，從前總統蔣經國、李登輝、馬英九以降都是如此，過去民進黨會用政治人物當次長、首長，現在開始用文官，文官的價值是中立、專業本位，會在部長想做某件事情時，告訴部長不行，但當這個界線被打破，文官跟政黨和其團隊站在一起的時候，就會失去他們的中立，當常務文官有可能變成政務次長、部長，就會失去他們的價值。

段宜康說，當民進黨的執政團隊離民意越來越遠，常聽到立委抱怨行政院都不聽民意代表的、強押著立法委員，為什麼不要把立法委員拉來當部長？他建議可以提前部署，讓區域立委提前進入不分區立委，例如某位立委適合當教育部長，就把他列入不分區立委安全名單，把不分區立委當作影子內閣，藉此讓內閣可以換血。