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一襲護理師制服宣誓就職立委！　陳靜敏：要對醫療照護有貢獻

▲▼陳琬惠 陳靜敏委員宣誓儀式記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳靜敏（左）委員宣誓儀式記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選結束，民進黨不分區立委周春米當選屏東縣長，不分區席位由前立委陳靜敏遞補。陳靜敏28日身著一襲護理師制服至立院宣誓就職，陳表示，上任立委後最大的任務就是針對社福預算把關，秉持專業理念，希望透過護理專業的展現，對醫療照護有所貢獻。

陳靜敏在陳其邁2018年競選高雄市長時就曾遞補不分區立委，2020年陳靜敏再次獲不分區提名，雖席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。

這是陳靜敏自2018年後第二次遞補立委，陳當年是第一位護理專業背景立委，推動多項醫護相關法案修正，二個菜鳥會期，皆獲得公督盟評鑑為優秀立委，現則為護理師公會理事長。

陳靜敏28日上午在立法院長游錫堃、大法官見證下宣誓就職，民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團幹事長羅致政、書記長郭國文等人都到場祝賀。

陳靜敏表示，這是自己第二次有機會進到立法院，秉持民進黨創黨精神，照顧弱勢是最重要的理念，上任立委後最大的任務就是針對社福預算把關，秉持專業理念，新冠疫情的百年大疫對醫療照顧體系造成很大衝擊，也凸顯過去並未對醫療照護體系做很好投資。

陳靜敏指出，未來在照顧弱勢群體上，會發揮自己的專業，面對新冠疫情，醫療體系因為有很好的整備，所以沒有崩潰，但如何學習這次的經驗，讓醫療體系更加完善，特別是疫情後人力的流失，如何投資人力、配合國際間的整備，把這樣的資訊帶進來，這是作為護理專業的委員可以扮演的重要角色。

對於身著護理師制服登場，陳靜敏表示，相信民進黨在不分區席次上有他的安排，穿護理師制服是形象的展示，希望透過護理專業的展現，對醫療照護有所貢獻，這套服裝要凸顯這樣的用意。

▲▼陳琬惠 陳靜敏委員宣誓儀式記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳琬惠 陳靜敏委員宣誓儀式記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳琬惠 陳靜敏委員宣誓儀式記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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