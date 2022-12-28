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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

段宜康：民進黨忘記謙卑　側翼問題只是「枝枝節節」　

▲▼民進黨立委段宜康。（圖／記者潘永鴻攝）

▲民進黨前立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委段宜康28日表示，民進黨忘記謙卑，側翼的問題只是「枝枝節節」，現在必須重新樹立民進黨的風格及價值。他說，很多人選後罵側翼、網路義勇軍，但這些人2020年也扮演同樣角色，為什麼2020年樹立戰功，2022年卻怪他們？這是因為2020年是藍軍側翼受傷，2022年是綠軍側翼被圍剿，為支持執政黨而承受指責，立委高嘉瑜及台北市議員王世堅是被側翼討厭、視為通敵的人，反而得到報仇的發言權，證明他們是對的。

段宜康今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪時談及，同額競選黨主席的副總統賴清德的對話不能只跟黨員對話，他現在因為拿捏份際、客氣地僅與黨員座談，不過，賴必須在2024大選前把旗子舉高，讓大家看到民進黨的價值，支持者、側翼網路義勇軍才會重新凝聚起來，今天他們來幫忙民進黨不是為了錢，而是因為理念一致，「真的不要在意高嘉瑜、王世堅，不要理他們了，你越理他們，他們越得意嘛！」

段宜康說，這是王世堅、高嘉瑜的生存之道，不要再說什麼「明年要在內湖南港推一個人，讓高嘉瑜落選」，要把心胸放寬，不要把路越走越窄。

段宜康：民進黨選舉已經沒有「人民要什麼」的敏銳度了

此外，主持人王時齊關注，民進黨2022九合一選舉大敗，到底哪裡做錯了？段宜康表示，民進黨選成這樣子，席次不會意外，然而得票率很震撼，5席勝選的直轄市長只有嘉義縣、高雄市有過半，對比國民黨只有台北市沒有過半，原本以為部分縣市不會像2018年輸得那麼慘，但是這次包括台中市，比2018年還慘，為什麼支持者走不出門，不出門投票呢？且有縣市操盤手選前說「穩贏了」，覺得即便民調輸，凝聚力仍遠超過去，甚至超過2020年的演講場，沒想到投出來的結果與預期剛好相反。

段宜康說，這次選舉選到最後面還在講「防疫有成」，這是很大的危機，與人民的感受相去甚遠，過去民進黨有選舉技術，能敏銳察覺人民在想什麼，進而提出訴求，但這幾年已經沒有敏銳度、變驕傲了，「當我自以為自己是堅定的，可是在很多人的眼中是頑固的，我認為我是有魄力的，可是很多人認為你是粗暴的」，另一方面，譬如兵役問題談了很久，選舉過程卻迴避，越不勇敢處理，對選民來說就是「心裡有鬼」，很多事情越是不勇敢、不肯做，「它不會放過你的！」

段宜康舉例，政府一直宣傳防疫成績有成，卻不是撫慰人心，好好溝通跟人民說明，例如對於地方政府呼籲採購疫苗的議題，中央沒有表現善意，而是展現強硬的態度，然而，對選民來說，現實上就是買不到快篩、打不到疫苗，中央政府得為地方政府的無能負責，反而國民黨講出了人民的心聲。

「一個人死掉就是一個」，段宜康直言，不能把人民的犧牲視為理所當然，民進黨已經忘記過去最常掛在嘴巴上的謙卑，沒有謙卑面對人民的痛苦，「我們有沒有覺得愧疚、不好意思？」

另對於本周跨派系立委呼籲普發現金1萬元，段宜康指出，最近因為有超徵稅收，很多人說要發錢，但有沒有去想一件事情，每年都有5、6千億勞保的虧錢，有沒有看到有另一方面政府必須去補洞？這是作為要選舉的人不願意去碰的，「如果今天要選一個討好選民的政黨，不需要去選你（民進黨）啊！」

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