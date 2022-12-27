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台鐵明年元旦加薪！「司機員3千、其他2千」　春節罷駛危機解除

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵春節罷駛危機可望解除。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工明年元旦加薪了！行政院近日核定，台鐵112年1月1日起發放留才職務津貼，其中司機員每人每月3千元，其他員工每人每月2千元，此外，司機員安全獎金也將增5成，每月約增1500元，台鐵工會今(12/27)召開擴大常務理事，由於留才津貼已核定，交通部也對公司化子法修法釋善意，春節罷駛危機可望解除。

因應台鐵113年1月將掛牌公司化，工會爭取加薪改善低薪，原本交通部和行政院承諾明年起將增留才津貼，不過日前遲遲無消息，加上交通部逕行預告公司化子法，政府僅編列預算補貼台鐵公司化後第三級、四級維修，第一、二級由台鐵自付，每年增21億元支出，衝擊台鐵營運，讓台鐵工會不滿，揚言春節罷駛，並將於今召開擴大常務理事會議討論。消息一出，交通部釋出善意，事後同意第二級保養有關重大維修項目可討論納入政府編列預算。

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在台鐵工會今上午召開擴大常務理事會議前夕，昨(12/26)也傳出好消息，台鐵內部宣布，針對台鐵局留才職務津貼以及司機員駕駛安全獎金已獲行政院核定，自112年1月1日生效實施。

▲▼台鐵公告明年元旦起加薪。（圖／台鐵員工提供）

根據規劃，扣除今年薪水不足3萬已加薪的營運人員外，其餘台鐵員工明年都可全面加薪，其中機車長、司機員每人每月將發3千元，其他員工每人每月2千元，另司機員還有駕駛安全獎金也將增加5成，以多數司機員為例，每月可再增1500元，等同多數司機員可領到4500元。政府趕在台鐵工會召開擴大常會前釋出加薪利多，也讓台鐵明年春節罷駛危機可望解除。

台鐵工會理事長陳世杰表示，交通部和行政院對台鐵留才津貼已有函文下來，加上車輛維修等經費編列也釋出善意，目前朝向好的方向發展，今天工會協商將針對後續員工權益和台鐵永續發展等子法談判和協商策略進行討論，春節抗爭動作應該會緩和。

台鐵工會秘書吳長智表示，因日前工會表達春節抗爭行動後，交通部已與工會理事長聯繫，並承諾相關問題會持續與工會協商，交通部長也釋出善意，本周五交通部將會再與工會重新協商，目前朝向好的方向發展。

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