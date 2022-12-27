　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵明年春節不罷駛！工會宣布配合疏運　2大關鍵解危機

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵春節將照常行駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會不滿交通部日前逕行預告公司化子法修法，揚言春節罷駛，交通部事後承諾再溝通，加上行政院火速核定明年元旦加薪，司機員每人每月增3千元留才津貼、安全獎金增5成，其他員工每人每月加2千元，台鐵工會今召開擴大常務理事，會後表示，工會要求與交通部進行直接協商，工會願意配合春節疏運。

台鐵工會表示，交通部日前緊急回應鐵路工會對子法協商的抗議，交通部表明台鐵子法協商為平行作業，現實是，平行作業就是平行時空，沒有交集，工會與台鐵局辛苦地進行多次子法協商，即便有了共識，到了交通部推動會報，則僅淪為參考，當初承諾完全尊重工會意見，根本就是隨意打發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，交通部對台鐵子法的推動會報，充滿預設立場且極不友善，工會完全不能接受這種方式與偏頗立場，這對台鐵未來發展極不公平，這麼一個不公平會議中，又缺乏工會陳述與協商的場合，最終台鐵公司化子法不僅無法讓台鐵重生，反而提高了台鐵事故風險，交通部只著重在台鐵土地利益，置全民鐵路安全於不顧。

台鐵工會強調，鐵路工會要求對等協商，不應存在所謂平行作業，既然交通部表明，會持續與台鐵局及工會進行子法研訂，鐵路工會正式要求交通部，接下來所有子法協商，全數於交通部的推動會報進行協商。

台鐵工會秘書吳長智表示，工會要求對等協商，接下來子法協商將於交通部的推動會報進行協商，針對春節，工會願意配合交通部春節運輸。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民教會爆趕人！《星光》男星反嗆：確定不是自己不來？
快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　簡報內容曝光
3人遭虐死過程曝！　她遭電擊凌虐「大小便失禁」
女求職遭迷昏　父母收到「女兒遭掀衣搓胸」影片
小甜甜老公反擊「我們是笨蛋嗎」！　點名控訴者：求神醫治他們
宋逸民爆逼教友「做禮拜要哭出來」！　她揭造假SOP
LIVE／阿Ben開戰宋逸民！戳破教會內幕　五倍券明年傳發兩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮跨域醫療！「今牌人生」認知牌卡10大主題　協助失智症、高齡者

中國邊境解封！觀光局長曝：陸委會正研議「開放港澳來台自由行」

「露鳥俠」嚇壞女老師「校方冷處理」　新北教育局回應了

一張用16年沒壞！　悠遊卡「超狂壽命極限」曝光

考上台大材料不滿足？重考上私大牙醫系「為披上白袍都值得」

玉里＝富里中斷100天！台鐵明天全線通車　初期降速80公里行駛

監察院糾正恩恩案缺失！衛福部提2點回應「研議1922納危急案件處理」

高教五大病症「在職碩專班亂象頻傳」入列　高教工會批教部開錯處方

陸新冠肺炎改名「新冠感染」　王必勝：最快農曆春節過後討論降類

台鐵明年春節不罷駛！工會宣布配合疏運　2大關鍵解危機

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

故宮跨域醫療！「今牌人生」認知牌卡10大主題　協助失智症、高齡者

中國邊境解封！觀光局長曝：陸委會正研議「開放港澳來台自由行」

「露鳥俠」嚇壞女老師「校方冷處理」　新北教育局回應了

一張用16年沒壞！　悠遊卡「超狂壽命極限」曝光

考上台大材料不滿足？重考上私大牙醫系「為披上白袍都值得」

玉里＝富里中斷100天！台鐵明天全線通車　初期降速80公里行駛

監察院糾正恩恩案缺失！衛福部提2點回應「研議1922納危急案件處理」

高教五大病症「在職碩專班亂象頻傳」入列　高教工會批教部開錯處方

陸新冠肺炎改名「新冠感染」　王必勝：最快農曆春節過後討論降類

台鐵明年春節不罷駛！工會宣布配合疏運　2大關鍵解危機

義務役變革牽動替代役制度　月薪同樣2萬320、取消研發與專長役

C羅去沙國撈金還能享特權！外媒曝已為他準備好體檢　還可任命主帥

想買腳踏車自己打工、從小讓孩子競爭　川普「狂人」教育養出接班人

首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

陸客來勢洶洶！日本怕爆　擬強制要求「入境快篩陰性」

宋逸民教會被打「一星負評」　陷9爭議星教友集體發文…網揪刪留言舉動

毒駕撞死人！彰化男前一天吸安...無照飆速百公里肇禍遭判5年

入住3星級溫泉飯店！他驚見「免洗筷當門栓+小強軍團橫行」嚇慘

大家忙投票...他偷城隍爺金牌「狗兒狂吠也不怕」　逃1個月被逮

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

「文化成年禮」1200元3月開放領取

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

明變天！　「連3天大雨」地區曝

更多熱門

相關新聞

冬令進補+尾牙聚餐　內埔警加強取締酒駕勤務

冬令進補+尾牙聚餐　內埔警加強取締酒駕勤務

因疫情趨緩，又正值補冬、元旦、尾牙及農曆春節，民眾年節餐宴飲酒機會增加，常會食用麻油雞、薑母鴨等含酒精類驅寒進補食物，威脅交通安全，屏東縣內埔警方已針對易酒駕違規時段及易肇事路段(口)周邊道路，規劃交通大執法提高執法密(強)度。

整頓台11線都蘭段違停亂象　警嚴格大執法

整頓台11線都蘭段違停亂象　警嚴格大執法

喜迎新年！台鐵推「永保安康名片式車票」　全台5千組明天開搶

喜迎新年！台鐵推「永保安康名片式車票」　全台5千組明天開搶

台鐵明年元旦加薪！「司機員3千、其他2千」　春節罷駛危機解除

台鐵明年元旦加薪！「司機員3千、其他2千」　春節罷駛危機解除

春節洗車不調漲！　中油：直營站洗車服務維持優惠價

春節洗車不調漲！　中油：直營站洗車服務維持優惠價

關鍵字：

台鐵春節罷駛工會疏運

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面