台鐵明年春節不罷駛！工會宣布配合疏運　2大關鍵解危機

▲台鐵春節將照常行駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會不滿交通部日前逕行預告公司化子法修法，揚言春節罷駛，交通部事後承諾再溝通，加上行政院火速核定明年元旦加薪，司機員每人每月增3千元留才津貼、安全獎金增5成，其他員工每人每月加2千元，台鐵工會今召開擴大常務理事，會後表示，工會要求與交通部進行直接協商，工會願意配合春節疏運。

台鐵工會表示，交通部日前緊急回應鐵路工會對子法協商的抗議，交通部表明台鐵子法協商為平行作業，現實是，平行作業就是平行時空，沒有交集，工會與台鐵局辛苦地進行多次子法協商，即便有了共識，到了交通部推動會報，則僅淪為參考，當初承諾完全尊重工會意見，根本就是隨意打發。

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工會指出，交通部對台鐵子法的推動會報，充滿預設立場且極不友善，工會完全不能接受這種方式與偏頗立場，這對台鐵未來發展極不公平，這麼一個不公平會議中，又缺乏工會陳述與協商的場合，最終台鐵公司化子法不僅無法讓台鐵重生，反而提高了台鐵事故風險，交通部只著重在台鐵土地利益，置全民鐵路安全於不顧。

台鐵工會強調，鐵路工會要求對等協商，不應存在所謂平行作業，既然交通部表明，會持續與台鐵局及工會進行子法研訂，鐵路工會正式要求交通部，接下來所有子法協商，全數於交通部的推動會報進行協商。

台鐵工會秘書吳長智表示，工會要求對等協商，接下來子法協商將於交通部的推動會報進行協商，針對春節，工會願意配合交通部春節運輸。