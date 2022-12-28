爽爆！賭場玩撲克「她只押30元」竟贏走5000萬　現場灑錢發現鈔

▲美國紐澤西州一名女性花5美元下注玩撲克遊戲，最後抱得近170萬美元獎金。（示意圖／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐澤西州大西洋城（Atlantic City）賭場日前一場撲克遊戲賭局，突破了這家賭場「最高獎金紀錄」，讓一名女賭客直接變成百萬美元富翁。據稱，她最初只押注了5美元（約新台幣30元），竟抱走將近170萬美元（約新台幣5100萬元）獎金，不過瞬間致富後，她給現場荷官、賭客的小費與分紅也給得相當大方。

綜合福斯新聞等美媒報導，來自該州孟莫斯郡（Monmouth County）的一名女性24日前往大西洋城哈拉斯度假酒店（Harrah's Resort）的賭場，她在一場獎金累進式的撲克遊戲中押注5美元，賭局玩到最後，她贏得了168萬1458.4美元（約新台幣5162萬元）的超高額獎金。

哈拉斯大西洋城賭場經理奇佩爾（Michael Zippel）表示，這位不願具名的女性獲得的獎金是凱薩娛樂公司（Caesars Entertainment）過去在大西洋城所有累獎撲克遊戲中的史上最高紀錄。NBC10報導稱，這名一夕間成為百萬富翁的女性年齡是74歲。

這還不夠驚喜，她到櫃台領取獎金時，大方地決定讓現場的人「吃紅」，拿出高達7.7萬美元（約新台幣231萬元）的巨額小費給多名荷官，打賞比例大約4.5%。奇佩爾說，「多數人贏錢後都會給小費，但這金額讓人瞠目結舌。我們的荷官一整年都在努力工作，這是他們應得的。」這名女性的慷慨，據稱讓現場至少25名賭客也拿到她發的100美元大鈔。