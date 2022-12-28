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整條路結冰！西雅圖「車子滑走」駕駛慘摔　路人跪爬前進畫面瘋傳

▲▼ 美國西雅圖民眾。（圖／翻攝自抖音）

▲居民深受路面結冰所苦，有人摔倒，有人爬著前進。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州港口城市西雅圖近來受到猛烈冬季風暴影響，街道路面結冰，停靠人行道旁的整排車輛相撞，也有車輛整台滑到對向車道，撞到後方車輛，駕駛下車直接摔跤，行人甚至被捕捉到，只能在地上攀爬才能在上坡路段前進。相關畫面吸引上百萬人觀看。

@morgatron_ when you find different views of the same corner. #seattleicestorm #seattleicestorm22 #seattleice #pnwicestorm22 #pnwicestorm #pnwice #carslideonsnow #carslideonice ♬ original sound - Morgatron

商業內幕報導，西雅圖居民歷經冬季風暴侵襲後，還必須面對結冰路面所帶來的困擾。有人苦中作樂，直接穿著溜冰鞋在結冰的柏油路面溜冰，但也有人相當苦惱，因為整排停靠路邊的車輛一台撞一台。

@igorkosianets #seattleicestorm #kingcounty ♬ original sound - Igor????????

甚至還有行人被捕捉到，整個人趴在地上，只能靠著手、膝蓋向前爬行，還要使用工具，才能在坡道上前進。還有車輛整台滑向對向車道邊，撞到當時停在路旁的車輛，駕駛下車之後當場摔超大一跤。

@rj_johnsonftw ♬ original sound - RJ

 

@rj_johnsonftw ♬ original sound - RJ

部分地區大眾運輸工具停駛，創下1996年以來紀錄，就連西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）也關閉3條跑道。據傳不到24小時內，華盛頓州巡警派出人力應對253起碰撞事件。

@willowinwa Dude was fighting for his life #seattleice #freezingrain #merrychristmas ♬ original sound - user4522906965080


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