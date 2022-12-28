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高雄愛河及蓮池潭升格指定觀光區！　民宿、水岸遊憩設施能開放了

▲蓮池潭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭升格為指定觀光區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

交通部日前公告，高雄市愛河水岸、蓮池潭周邊列為指定觀光區，意味著土地建築使用條件放寬，有利於沿岸招商引資。觀光局表示，除可帶動蓮池潭周邊民宿開放，也將結合現有水域活動、人文古蹟，期待打造蓮池潭成為國際級都會水岸觀光地區。

歷經2年多的申請、場勘、審查及修正，高雄市愛河水岸和蓮池潭周邊，於12月26日經交通部公告為指定觀光地區。高雄市觀光局長高閔琳表示，愛河水岸和蓮池潭為高雄市知名觀光景點，自2010年起依發展觀光條例規定申請指定觀光地區，經多次現地會勘與審查，於2022年12月26日獲致交通部公告，指定「高雄市蓮池潭周邊」198.31公頃及「高雄市愛河水岸周邊」151.36公頃為觀光地區。

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▲高雄愛河。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄愛河升格為指定觀光區。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳表示，這是繼臺南雙城地區，全國第2和第3個指定觀光地區，未來依據「促進民間參與公共建設法」、「促進民間參與公共建設法施行細則」、「發展觀光條例」第35條等開放，有利創造水岸周邊觀光多元發展，促進周邊住宅及商業區民宿申請。

觀光局指出，因觀光區的發展常受到土地使用限制，現在愛河水岸及蓮池潭周邊地區土地多為園道、綠地、公園用地、廣停用地等，民間投資觀光遊憩設施或政府委託經營案常受限都市計畫用地及建築法令等相關規定，僅能申請做臨時性建築，且難依據促參法第三條第一項第七款等規定引入具潛力之觀光遊憩大型投資案。

▲愛河之心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲愛河之心。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，在通過指定觀光地區後，愛河之心至舊鐵橋之間沿岸招商引資投入以及觀光遊憩資源挹注、民間投資或委託經營受都市計畫用地及建築法等相關規定可望鬆綁。而蓮池潭周邊，除帶動區內民宿開放、招商引資以及觀光遊憩資源挹注外，結合現有豐富的水域活動、舊城街巷人文古蹟、自然生態環境等，期待打造蓮池潭成為國際級都會水岸觀光地區，更進一步創造觀光產值。

▲蓮池潭纜繩划水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭纜繩划水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄高雄市觀光局愛河蓮池潭指定觀光區

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