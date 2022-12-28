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社會 社會焦點 保障人權

「超商偷6個保險套」遭逮　25歲男：聖誕節一次用完了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區發生一起竊案，一名吳姓男子日前到超商閒逛，偷走2盒保險套，26日他又回到這家超商，不料被店員認出來，立刻通報警察到場，吳嫌則說，偷走的6個保險套都在聖誕節當天「一次用完了」，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

▲▼25歲男子到超商偷保險套。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲25歲男子在超商衛生用品貨架駐足，下秒就把保險套塞進外套口袋。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局加昌派出所於26日晚間9點多獲報，轄區一家超商內有小偷出現，員警趕抵現場後，店員指出，28歲的吳姓男子在一周前曾到店內偷了2盒保險套，沒結帳就離開。

▲▼25歲男子到超商偷保險套。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子竊得保險套後，又裝模作樣跑到櫃台問領貨的問題。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，吳姓男子於20日晚上6點多，到楠梓區惠民路上的超商，發現他在衛生用品貨架附近徘迴，似乎在挑選商品，隨後就把2盒保險套塞進外套口袋，以為身不知鬼不覺，接著又到櫃檯詢問領貨的問題才離去。

沒想到才隔6天，吳男自己送上門，店員認出他是小偷，當場報警，吳男直接被趕來的員警逮個正著。吳男表示，上次偷的6個保險套，在聖誕節當天「一次用完了」。讓員警尷尬的不知不該說什麼，雖然吳男願意賠償店家損失，但訊後仍依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

▲▼25歲男子到超商偷2盒保險套。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳姓男子偷了2盒保險套，稱聖誕節全用完了。（圖／記者許宥孺翻攝）

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