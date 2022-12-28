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棉花糖女孩快看！百萬人氣插畫家H.H先生曝「美美」誕生秘密

▲美美人魚變成悠遊卡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美美人魚變成悠遊卡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

擁有170萬粉絲的圖文作家H.H先生即將迎來10周年，除了開心分享10年來創造眾多美美造型，他最喜歡的是美人魚系列；並透露曾幻想自己是自由快樂的美人魚，最羨慕美人魚擁有神祕且美麗的魚尾在大海優游的樣子，因此10周年之際特別與高雄起家的IP授權平台BeComeTrue合作推出「美美人魚公仔造型悠遊卡」，更首度銷售至港澳，讓海外粉絲驚喜不已。

知名圖文作家H.H先生在2013年設立粉絲專頁，創造了「美美」敢愛敢恨的鮮明角色，以一針見血的詼諧圖文，諷刺社會刻板價值觀與不平等現象深深引起廣大讀者的迴響，迅速在社群網路竄紅，累積100多萬粉絲，連香港、澳門朋友也深陷「美」式旋風。不僅有許多名人是「美美」的粉絲，更曾與日本知名諧星渡邊直美同台熱舞，外型可愛卻魅力十足的「美美」療癒百萬人心，長年霸佔社群好感度前三名。

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10年來很多人好奇H.H先生理想對象是否和美美很像？他表示，自己不是外貌協會，外表、身材絕不是首要關鍵，能讓他開心相處自然，才是他理想的另一半，而美美是他創造的角色，投射他的喜好高達80%，這也是H.H先生想透過「美美」為棉花糖女孩發聲。

每每有粉絲對他說：「謝謝你讓我知道，社會上還是有很多人關注我們這些棉花糖女孩。」讓他備受感動。而美美的直言不諱、敢做敢言，其實反映出H.H先生的真實個性，隨著年紀增長，經歷的事情越多，過去想法極端，常常衝動發言的個性，如今在創作跟發言上，也變得較能夠多方思考同理他人。

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