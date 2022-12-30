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困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新加坡一名妙齡女子受困廁所足足4天。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

新加坡警方接獲通報，一名楊姓女子已與親友失去聯繫長達4天，2名員警抵達現場後注意到，她的家門口堆積多個網購包裹，根據直覺和經驗判斷，此人很可能還在屋內，只是因為某種原因無法回應。他們爬窗而入，果然救出受困廁所的當事人。

《聯合早報》等外媒報導，本案發生於11月27日，但金文泰警方直至本月29日才在Instagram發文說明。楊女父母住在中國，但已經3、4天無法聯繫上女兒，不僅手機打不通，請當地親友前去敲門也沒人回應，因此著急跨海報警。

2名員警到場偵訊，鄰居們也表示已經3、4天沒看到楊女，只留下門口成堆包裹，雙方交談到一半，屋內竟隱約傳來微弱敲打聲。此時，警方更確信自己的猜測，於是從隔壁住家爬窗台入內查看，終於找到人。

楊小姐事後受訪表示，11月24日當天，她只是上廁所時順便把門帶上，沒想到內外把手都鬆脫了，導致完全開不了門。她沒帶手機又一個人住，根本無法聯繫任何人，只能在每次門鈴響起時拚命拍打牆壁與廁所門，直到警察上門才獲救。

楊小姐表示，「警察冒著生命危險，從隔壁窗台翻過來進入我家，被救出的那一瞬間，感覺特別溫暖和感動，也讓我更加珍惜身邊的人事物。」

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