北韓加強敵對意識！金正恩提「國防核心目標」　兩韓緊張情勢升溫

▲金正恩27日召開全員會議，討論國防政策方向與對敵策略。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（27）日持續進行黨中委會全員會議，議程邁入第2天，他在會議上提出「對敵鬥爭方向」等新的核心目標，等於是直接將戰略目標對準南韓，預估明年軍事對立的緊張情勢將持續升溫。北韓官媒雖未明確指出核心目標的內容，但南韓媒體認為恐怕與核武或導彈研發有關。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩從26日起在朝鮮勞動黨中央委員會總部召開中央委員會第8屆第6次全員會議擴大會議，議程至27日邁入第2天，他在報告上直言，為了充分應對國際多變的情勢，因此會議上提出2023年度須強力推動的自衛性國防武力強化等新的核心目標。

報導雖然未明確公開國防強化的核心目標具體事項為何，但南韓《韓聯社》認為，金正恩等北韓黨政軍高層可能在會議上，針對去年北韓第8次全代會上提出的「5大核心事業」進行討論。

5大核心事業分別為：研發極超音速武器、生產超大型核彈頭、提高導彈射程範圍1萬5千公里內的命中率、研發水中或地上發射的固態燃料引擎洲際彈道飛彈（ICBM）、持有核動力潛艇與潛射核戰略武器。

另外，軍事偵察衛星發射計畫雖未被包含在5大事業核心範圍內，但也廣受討論。北韓預計明年4月完成相關準備工作。

南韓《韓聯社》分析，北韓通常在勞動黨全員會議上不會討論針對南韓的戰略或政策，但此次卻提及「對敵鬥爭」，而在慣例上的敵方被泛指南韓，因此預估明年兩韓關係恐將陷入冰點，緊張情勢跟著升溫。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）分析，北韓26日派出5架無人機侵擾南韓，凸顯出南韓在應對時的弱點，因此未來北韓恐將提前實施計畫，改善無人機的性能。

洪敏也指出，北韓此次全員會議上在描述南韓時以「對敵」替代過去使用的詞彙「對南」，顯示出北韓加強對南韓的敵對意識，且兩韓毫無對話、改善關係的基會。