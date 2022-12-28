中國解封入境免隔離！南韓「針對陸客」加強檢疫　監控感冒藥流通

▲南韓仁川國際機場從16日起，便加強對中國入境旅客的檢疫措施。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國自從在防疫政策上實施溜滑梯式的解封後，感染新冠肺炎的病例數暴增，而北京當局卻進一步宣布，明年1月8日起解除入境隔離措施。為此，日本旋即宣布，所有中國入境旅客一律實施檢疫。其實，南韓早從本月16日就將中國納入重點檢疫國，南韓防疫當局表示，將嚴格監控感冒藥品流通情況。

根據《韓聯社》，南韓政府近來高度關注中國境內新冠肺炎確診者暴增的趨勢，內容提到台灣《中央社》在報導中引述一份在網路上瘋傳的中國國家衛生健康委員會的機密文件，指出至本月20日為止中國的新冠肺炎感染者人數，佔總人口的17.6%。

對此，南韓早從本月16日起就將中國列為仁川國際機場「目標檢疫」名單，一律加強從中國入境旅客的檢疫標準，發燒的定義體溫從37.5度調降至37.3度，且一旦該旅客出現新冠類似症狀，則同行旅客也必須跟著接受檢疫。

南韓保健福祉部長、中央災難安全對策本部第1次長曹圭鴻（조규홍）表示，「自從中國政府陸續解除其封閉的防疫措施後，中國境內的新冠確診者人數暴增。未來針對感冒藥品等國內（南韓）物資供需與防疫管理上，政府將會嚴密監控、迅速採取相關措施，保證不會有任何問題發生。詳細內容將在後天會議討論後公佈。」

另外，南韓今（28）日上午通報新增8萬7517名確診者。曹圭鴻對此表示，目前政府在防疫上不會放鬆警戒，同時他也叮囑高齡族群儘速接種疫苗，因為上周新冠死者中，高達94%為高齡族群。

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