南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

▲南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於26日上午派出5架無人機侵擾南韓領空，不過當時南韓總統尹錫悅並未親自召開國家安全保障會議（NSC），而是僅以安保室長金聖翰主持緊急安保狀況檢驗會議的方式替代。南韓總統辦公室解釋，安保室長隨時接收來自總統的指令，且總統也向國防部、聯合參謀本部下達指令。

至於南韓派出20多架戰機，不僅狂射100發20mm機關砲、甚至一架KA-1輕型攻擊機因此墜毀，都未能將北韓無人機成功擊落。對此，尹錫悅當場怒斥國防部長李鍾燮，「過去這段時間你們到底是幹什麼吃的？」

根據《韓聯社》，北韓26日上午10時25分派出5架無人機騷擾南韓領空後，尹錫悅當天並未親自召開NSC會議，而是由總統辦公室國家安保室長主持召開緊急安保狀況檢驗會議。府方高層解釋，當時是相當迫切的緊急狀況，國家安保室長隨時接收總統指令，且亦能透過國防部向聯合參謀本部傳達指令，因此無須召NSC會議。

南韓NSC會議通常由統一部長、外交部長、國家情報院長等高層出席；至於緊急安保狀況檢驗會議則由國防部長、聯合參謀本部議長、安保室長參謀（幕僚）等實務經驗高層官員出席。

南韓總統辦公室關係人士表示，為了評估北韓無人機挑釁的最新情勢、集中討論未來的應對方案等，因此才召開緊急安保狀況檢驗會議，進行有效且具深度的討論。

南韓總統辦公室另名高層也透露，當第1架北韓無人機南下時，總統尹錫悅下達指令，要求南韓軍方派出2至3架無人機跟蹤北韓的1架無人機，必要時應將之擊落，「我們（南韓）也有無人機，立刻對北韓實施相應措施！」

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

針對南韓無法成功將北韓無人機擊落一事，該名高層也在簡報會上形容，因為北韓無人機體積過小、甚至雷達無法偵測，僅能透過肉眼辨識，因此擊落無人機的難易度便如同「拿大砲來抓蒼蠅」。

至於北韓偵察無人機恐怕早已成功拍攝到南韓機密，對此該名高層也表示，「其實北韓偵察無人機拍攝的相片，恐怕拍得比Google Earth還要爛。因此應對北韓無人機只有2種選項，要馬完全放棄應對、要馬建立精巧且具系統性的體制，強化實戰訓練。」

另外，南韓政府多名關係人士在《韓聯社》電訪透露，其實尹錫悅對於南韓空軍無法成功擊落北韓無人機一事感到相當惱怒。尹錫悅昨（27）日召開國務會議前，曾在龍山總統辦公室叫來國防部長李鍾燮，當面訓斥對方，「過去你們到底是幹什麼吃的？」；而他在地下防空洞時也動怒斥責李鍾燮、金聖翰，「訓練也不好好做，也就是說，你們什麼都沒做啊！」