加班偷看A片！日公務員辦公室洩慾　還爽領「6.2萬加班費」

▲日本一名公務員趁著上班時間偷看色情網站。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市立大學一名公務員在上班時間使用辦公室電腦瀏覽色情網站，總時長113小時52分鐘，其中甚至有7小時44分鐘是加班時間，也就是說他是領著加班費摸魚。該名公務員遭到停職1個月處分，並降職處理，名古屋市役所同時也要求其退還27萬日幣（約新台幣6.2萬元）的加班費。

根據《朝日新聞》報導，名古屋市役所27日表示，名古屋市立大學一名59歲男性課長被發現在1月至6月間，使用辦公室電腦偷看成人A片網站、風俗店介紹網站以及柏青哥網站，共75天，總時長為113小時52分鐘。其中光是偷看色情網站的時間就高達58小時15分鐘。

市役所指出，該名男性職員甚至還在加班時間領著加班費偷看與業務無關的網站，時長高達7小時44分。名古屋市役所已決定要求男公務員償還偷看無關網站時段的加班費，總計約27萬日幣（約新台幣6.2萬元）。同時也將該名男公務員從課長降職為小主管，並停職1個月。

對此，該名公務員表示，自己有時上班會突然感到不安，為了轉移注意力才會偷看不適當的網站。

另一方面，名古屋市役所也針對另一名26歲的法制課男性公務員祭出6個月停職的懲處，該員涉嫌在9月偷拍女性裙底風光。而經過調查，他也主動坦承每年至少會偷拍1到2次。該名男子10月遭到逮捕，不過最終獲不起訴。